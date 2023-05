600krát opakovaný experiment nalézá náznaky tajemství evoluce

V laboratoři v Atlantě každý den bojují tisíce kvasinkových buněk o přežití. Organismy, které žijí další den, rostou rychleji, rychleji se rozmnožují a tvoří největší aglomerace. Asi deset let se buňky vyvíjely, aby se k sobě připojily a vytvořily tvary rozvětvených sněhových vloček.

Tyto podivné sněhové vločky jsou středem experimentů, které zkoumají, co se mohlo stát před miliony let, když se jednobuněčné organismy spojily, aby se staly mnohobuněčnými. Tento proces však nakonec vedl k tak fantasticky nepraktickým a bizarním tvorům, jako jsou chobotnice, pštrosi, křečci a lidé.

Ačkoli se má za to, že se mnohobuněčnost vyvinula nejméně 20krát v historii života na Zemi, není jasné, jak organismy přešly z jedné buňky na mnoho organismů sdílejících osud. Ale v Výzkumný článek publikovaný ve středu v časopise NatureVědci odhalují jeden klíč k tomu, jak se buňky začínají v těle budovat. Tým, který produkoval kvasinky Snowflake, zjistil, že více než 3000 generací se shluky kvasinek rozrostly tak velké, že je bylo možné vidět pouhým okem. Postupem času se vyvinul z měkkého, mačkavého materiálu na něco s tvrdostí dřeva.

Will Ratcliffe, profesor na Georgia Tech, začal experimentovat s kvasnicemi, když byl na postgraduální škole. Inspiroval se Richardem Lenskim, biologem z University of Michigan, a kolegy, kteří pěstovali 12 kmenů E. coli napříč více než 75 000 generacemi a od roku 1988 dokumentovali, jak se populace změnily. Dr. Ratcliffe uvažoval, zda by studium evoluce, která povzbuzuje buňky, aby se držely pohromadě, mohlo objasnit původ mnohobuněčnosti.