V úterý je naplánováno spuštění rakety Wallops NASA – CBS Boston

Boston (CBS) – NASA doufá, že v úterý v 20:05 konečně vystřelí znějící raketu KiNET-X z letového zařízení Wallops ve Virginii.

Starty byly odloženy v neděli a pondělí kvůli „větrům vyšší úrovně, které nejsou v mezích bezpečného startu“. Původní start byl plánován na minulý pátek, ale kvůli počasí se každou noc přesunul.

Cílem mise je studovat, jak se energie a hybnost přenášejí mezi magneticky spojenými oblastmi vesmíru.

Start SCRUBBED Dnešní zvuková střela Black Brant XII nesoucí užitečné zatížení KiNET-X byla odložena na nejpozději v úterý 11. května v 20:05. spustit bezpečné spuštění. NASA_Wallops 11. května 2021

Tato studie pomůže vědcům lépe porozumět věcem, jako je polární záře, a jak se formují a pohybují z jednoho místa na druhé.

Aby to mohla studovat, raketa vypustí výpary barya asi 9-10 minut letu, severně od Bermud ve výšce přes 200 mil. Nebojte se, tato pára je neškodná pro životní prostředí i pro veřejnost. Ve skutečnosti je nepravděpodobné, že by to bylo pro lidské oko viditelné. Zadní raketu však někteří uvidí na východním pobřeží před vypuštěním páry v pondělí večer.

S částečným odstraněním mohou mít části Massachusetts šanci vidět tuto raketu 30 až 60 sekund po startu.

Pokud se počasí zastaví a znovu zahájí start, do 16. května je k dispozici několik oken. Budeme Vás informovat!