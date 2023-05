Náčelník Generálního štábu ČR generál Karel Řehka věří, že nadcházející protiofenzíva Ukrajiny proti Ruské federaci situaci na bojišti nezmění a vyzývá lidi, aby se připravili na vleklou válku.

Zdroj: Shekha v rozhovoru Stavět

Řehka řekl, že nejdůležitějším předpokladem úspěchu ukrajinské protiofenzívy není vybavení poskytnuté Ukrajině, ale „vůle ukrajinské společnosti“, která je podle něj „stále velmi silná“.

„Osobně se domnívám, že bychom měli být připraveni na nejhorší scénář – dlouhou válku,“ dodal český náčelník generálního štábu.

Podle Řehky to znamená, že Západ bude muset Ukrajinu léta podporovat zbraněmi.

„Každá země má své dovednosti, schopnosti a vlastnosti. Musíme spolupracovat jako tým, každý se snaží přispět v rámci svých schopností. A musíme Ukrajincům naslouchat. Vědí, co potřebují,“ věří Řehka.

Z tohoto důvodu český generál vyzývá Evropu, aby Ukrajině poskytla více než jen zbraně a vojenský výcvik: „Naším přáním není podporovat Ukrajinu na všech frontách: morálně, diplomaticky, finančně i v dalších oblastech, jako je školství, kultura, rekonstrukce. , atd.

Musíme našim lidem vysvětlit, že podporovat Ukrajinu je morálně správné a je to nezbytná investice do naší vlastní bezpečnosti. A v informačním sektoru probíhá boj. Neměli bychom to podceňovat,“ dodal.

„Rusové věří, že čas je na jejich straně. Musíme jim ukázat, že se mýlí,“ uzavřel šéf českého generálního štábu.

Pozadí: Podle médií v květnu ukrajinské jednotky „Vytvořit“ zahájené operace před dlouho očekávanou protiofenzívou proti ruským jednotkám.

