Vědci hackují mozek a obnovují specifické vzpomínky pomocí protetiky

Výzkum otevírá nové obzory pro léčbu ztráty paměti.

Představte si svět, kde se zapomenuté vzpomínky vrátí stisknutím tlačítka. To není sci-fi. Je to nejnovější v protetice a neurotechnologii.

Tato zařízení, která mění život, pomáhají jedincům s postižením znovu získat nezávislost. Protetika poskytuje druhou šanci, nahrazuje ztracené končetiny a obnovuje pohyb. Vědci ale rozšiřují hranice ještě dále, pokud jde o neuroprotetiku, která je přímo spojena s nervovým systémem.

V pozoruhodném průlomu vědci z Wake Forest University School of Medicine a University of Southern California (USC) použili neurální protetiku k odemknutí konkrétních vzpomínek. Představte si, že máte potíže se zapamatováním tváře někoho, kdo je vám drahý, a pak se vám náhle s jemným elektrickým třeskem vzpomínka vrátí. Tato průlomová studie vedená Dr. Robertem Hampsonem nabízí naději na léčbu ztráty paměti v důsledku věku, zranění nebo nemoci.

Tato technologie je stále v rané fázi, ale možnosti jsou úžasné. Představte si, že obnovujete pohyb ochrnutých končetin nebo posilujete naše smysly nad rámec toho, co příroda umožňuje. Budoucnost, ve které zdravotní postižení nepředstavuje omezení, ale spíše příležitosti ke zlepšení, je blíž než kdy jindy. V této budoucnosti protetika a neurotechnologie nejen obnoví to, co bylo ztraceno, ale otevře dveře do světa mimořádných možností.

„Zde nejen zdůrazňujeme inovativní neurostimulační techniku ​​pro zlepšení paměti, ale také ukazujeme, že stimulace paměti není jen obecný přístup, ale může být také aplikován na konkrétní informace, které jsou pro člověka důležité.“ řekl Brent RoederPhD, výzkumný pracovník na katedře translační neurovědy na lékařské fakultě Wake Forest University a odpovídající autor studie.

Vědci implantovali elektrody 14 pacientům s epilepsií, aby otestovali stimulaci paměti. Během úkolů rozpoznávání obrázků dostali někteří účastníci elektrickou stimulaci (MDM), která zlepšila paměť ve 22 % případů. Stojí za zmínku, že přibližně 40 % pacientů s již existujícími problémy s pamětí zaznamenalo výrazné zlepšení při stimulaci obou stran mozku. Tento výzkum poskytuje slibný pohled na využití MDM ke zlepšení paměti.

„Naším cílem je vytvořit zásah, který dokáže obnovit paměťovou funkci ztracenou v důsledku Alzheimerovy choroby, mrtvice nebo poranění hlavy,“ řekl Dr. Roeder. „Zjistili jsme, že nejvýraznější změna nastala u lidí se špatnou pamětí.“