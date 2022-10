Brain’s Daughter Carly … Pozdní noční hudební kritik

Tohle je ta dívka, která chtěla zůstat doma ze školy, aby si mohla poslechnout nové album Harryho Stylese. Co jste očekávali, že se stane, když Taylor Swift přišla s novým projektem?

Moje dcera Carly sdílí mou hlubokou lásku k hudbě. Ve čtrnácti letech se tato láska soustředí kolem dvou lidí. Harry Styles a Taylor Swift. A pokud jste ještě neslyšeli, dnes vyšlo Taylorovo nové album „Midnights“. Vyšlo to o půlnoci, uhodli jste správně. Ve skutečnosti byl vydán v 23 hodin Iowského času, což umožnilo mé dceři a bezpočtu Swifties potápět se včera pozdě v noci. Čekal jsem, že to Carly udělá, a ona to udělala. To, co jsem nečekal, byl příval textů po půlnoci, které mi dávaly její myšlenky na album!

Ryan Brainard Ryan Brainard

I když oceňuji první recenzi Taylorova nového alba, poslední scénář mě opravdu dostal z postele. Otevřel jsem dveře dívčí ložnice nahoře a řekl Carly, aby mi přestala psát a šla spát! Následovalo nesmělé ‚OK‘. Ale to nebylo naposledy, co jsem dnes ráno slyšel od Carly.

Zavolala mi dnes krátce po sedmé, jestli jsem viděl videoklip k Anti-Hero. Připomněl jsem jí, že jsem v práci a že ji budu sledovat, až budu mít čas. Když je vám 14 let, nic nestojí v cestě vaší vášni. Čas, práce, škola, nic. Ukázalo se, že tam byla i Carly. „Anti-Hero“ je moje oblíbená píseň z alba a video je jednou z nejlepších písní Taylor.

Ukázalo se, že tato 14letá dívka ví, o čem mluví.

