Caleb Surratt je zpět, aby se zapsal do historie.

University of Tennessee to dokázala – důrazně – a stala se v neděli prvním vítězem 26. ročníku Terra Cotta Invitational v Neapolském národním golfovém klubu.

Surratt vystřelil 4 pod 68 a skončil na 14 pod 202, 7 před Virginie Ben Jamesovou, která se zavázala do Milfordu v Connecticutu.

„Je to naprosto úžasné,“ řekla Surat. „Tvrdě jsem pracoval a věděl jsem, že to zvládnu. Přišel jsem sem se skvělým herním plánem a určitě to fungovalo a bylo to bez stresu. Byl to opravdu skvělý den.“

Peter Uihlein měl největší náskok na vítězství s osmi vítězstvími v roce 2007. Rekord Jorgeho Garcii 202 vítězství v roce 2015, takže Surat tuto značku srovnal. Surat vloni zaznamenal 213 a vyhrál treble.

V neděli skončili třetí americký voják Nicholas Prieto z Miami a Luke Clanton z Floridy z Miami Lakes s časem 5 pod 210. Filip Jakobic z České republiky byl pátý s výkonem 211.

Workday byl sponzorem prezentace již druhý rok v řadě, dalšími významnými sponzory byly Bentley of Neapol a Titleist Foot-Joy. Letošní charitativní výtěžek půjde na Youth Haven, stejně jako na další dětské charitativní organizace.

Formáty turnajů se změnily ze zápasové hry – bylo tam předkolo – na plnou hru v roce 2006. Danny Green jej vyhrál dvakrát v éře zápasové hry, v letech 2000 a 2004, ale nikdy předtím. .

Mnoho šampionů od doby, kdy přešli na hru na mrtvici, však již nebrání, protože buď šli na vysokou školu, nebo se stali profesionály. Nejblíže k opakování byl Davis Riley, který nyní hraje na PGA Tour, když vyhrál v roce 2014 a v roce 2015 skončil druhý za Garciou.

Surratt zahájil poslední kolo o ránu před Prietom a nikdo nebyl o sedm blíže než Prieto.

To se ale rychle změnilo.

Po každém skoku z první jamky zakopl Prieto na druhé dvakrát bogey a dostal Surratta z Indian Trail v Severní Karolíně třikrát před sebe. Surat zvýšil vedení 20 stop dlouhým skokanem na šestém místě, a poté, co Prieto zahrál bogey v dalších dvou slotech, byl v pořadí šestý.

„Dlouho jsem si povídal sám se sebou, než jsem začal říkat: ‚Nepůjdu se tam snažit vyhrát. Prostě tam půjdu a zjistím, jak zahrát každou jamku na každém odpališti,“ řekl Surat.

„Moc mi to nevadilo,“ řekl Prieto. „Měl jsem šanci vyhrát, což je dobré, když hraju poprvé.“

James, který hraje ve skupině vpředu, nasměroval tři střely zezadu na cestu k 5 pod 67, což je nejlepší výsledek dne.

Surratt Birdies č. 15 a 17, aby se odstranila jakákoli potenciální šance pro Jamese nebo kohokoli jiného dohnat.

Prieto řekl: „Někdy je zábavné hrát s někým, kdo hraje dobře. Poskytuje vám to dobré vizuální efekty, jen když vidíte děti, jak padají hity tímto způsobem. Díky tomu se vám také hraje lépe, což jsem udělal včera, když jsem s ním hrál.“

Mykhailo „Misha“ Golud, 15letý mladík, který uprchl z Ukrajiny v polovině března, skončil na děleném devátém místě. Na svých prvních pěti jamkách začal se třemi vrabci, ale na dalších třech ohromil a skončil ve věku 1 přes 73 let. Příští pátek odejde hrát na turnaj U.S. Junior Golf Association Championships v Savannah ve státě Georgia, který je teprve jeho třetí za několik měsíců. .

„Byl to skvělý týden,“ řekl Goulud. „Opravdu jsem si to užil. Golfové hřiště bylo prostě nedotčené. Dnes jsem nemohl hrát dobře. Bohužel to nebylo moje nejlepší, ale udržel jsem to a nikdy jsem to nevzdal, takže jsem i tak získal polovinu dobrého výsledku. Naštěstí , dostal jsem se do top 10.“ První, takže vidím, že se hodně tvrdé práce vyplácí, zvláště na Zelených.“

Noah Kent z Gulf Coast High School, angažmá v Iowě, byl nejlepším domácím tvůrcem hry, umístil se na 28. místě po 75. místě s celkovým počtem 222. Bývalý neapolský golfista Jack Irons skóroval 69 na rovných 34, spolu s golfistou týmu FGCU Johnem Hopkinsem z Anglie. .

Bývalý golfista z Gulf Coast Remy Chartier, který se vrátil do NCAA Championship se státem East Tennessee, skončil na děleném 39. místě. Syn Johna Daleyho John Daley, který hraje v Arkansasu, zahrál 1 pod 71 na dělené 54. místo s výsledkem 229.

Příští rok Surat plánuje jít na tři rašeliny, pokud to dobrovolnický rozvrh dovolí.

„Věděl jsem, že se sem vrátím, až vloni vyhraju,“ řekl Surat. „Mám v úmyslu se příští rok vrátit, pokud tomu nezabrání naše školní sezóna.

„Doufám, že se vrátím, ale pokud ne, zkusím se vrátit příští rok. Toto je pravděpodobně jedno z mých oblíbených míst a je mi ctí být tady, takže nevím, proč jsem se nikdy nevrátil.“

terakotová pozvánka

V Neapolském národním golfovém klubu

Takt -72

Nejlepších 10

1 – Caleb Surratt, Indian Trail, NC, 67-67-68/202; 2. Ben James, Milford, Connecticut, 69-73-67/209; 3 – Nicholas Prieto, Miami, 68-67-75 / 210; 3 – Luke Clanton, Miami Lakes, 71-71-68/210; 5 – Filip Jakobsek, Česká republika, 73-70-68/211; 6. Boyd Owens, Baton Rouge, La., 74-70-68/212; 7 – Ty Gingerich, Carmel, Indiana, 74-71-68/213; 8. John Dubois, Windermere, 72-71-71/214; 9. Luke Potter, Encinitas, CA, 75-72-68/215; 9 – Jean-Philippe Parr, Kanada, 70-74-71/215; 9- Michailo Golud, Ukrajina, 70-72-73/215

desítky dalších

216 – William Jennings, Greenville, Jižní Karolína, 72-75-69; Aaron Pounds, The Woodlands, Texas, 73-72-71; Nicholas Gross, Downington, Pennsylvania, 73-72-71

217- Eric Lee, Fullerton, Kalifornie, 72-72-73

218- Conner Cressi, Abingdon, Virginie, 79-71-68; Tommy Morrison, Dallas, 75-70-73; Evan Woosley-Reed, Shelbyville, Tenn., 75-75-69; Kyle de Beer, Jižní Afrika, 76-73-70; Johnny Spielerberg, Bennington, Neb. , 75-72-72; Mark Engliner, Rocklin, Kalifornie, 74-72-73

220- Frank Kennedy, Anglie, 73-78-69; Joe Alfieri, Lutz, 74-75-71

221 – Matthew Cornijis, Van Alesten, Texas, 73-75-73; Jacob Sousa, Austin, Texas, 73-74-74; Sihan Sandow, Pinehurst, NC, 72-74-75; Grant Hefner, Bloomfield Hills, Michigan, 72-73-76

222 – Brian Lee, Fairfax, Virginie, 78-72-72; Shawn Carl Dobson, Austin, Texas, 73-75-74; Noah Kent, Neapol, 76-71-75

223 – Andrew McLachlan, Neptune Beach, 73-76-74; Keaton Vaux, Austin, Texas, 74-74-75; Jake Peacock, Melton, Ga. , 79-68-76

224 – Wells Williams, West Point, slečna, 77-73-74; Jack Irons, Neapol, 78-77-69; John Hopkins, Anglie/FGCU, 74-72-78; Ryan Terry, Nashville, 81-71-72; Giovanni Manzoni, Itálie, 81-74-69

225- Felix Bouchard, Kanada, 74-76-75; Joe Bagden, Anglie, 76-76-73; Max Herenden, Bellevue, Washington, 77-75-73; Remy Chartier, Neapol, 79-73-73

226 – Hampton Roberts, Cary, NC, 78-72-76; P. J. Maybank, Cheboygan, Michigan, 74-76-76; Jonas Abel, Encinitas, CA, 77-78-71; Pierre Villanicus, Francie / FGCU, 76-80-70

227 – Nick McCario, Waltham, Massachusetts, 78-73-76; Garrett Jones, Fitchburg, Whisk, 76-76-75; John Broderick, Wellesley Hills, Massachusetts, 79-70-78; Jeff Champagne, Rochester Hills, Michigan, 74-80-73; Owen Kim, Kanada, 83-71-73

228 – Joseph Lloyd, Scottsdale, Arizona, 79-74-75; Cody Palladino, West Hartford, Connecticut, 77-77-74

229- Kiko Coelho, Portugalsko, 75-77-77; Drew Pranger, St. Louis, 78-74-77; Jack Turner, Orlando, 75-78-76; Dagbjartur Sigurbrandsson, Island, 75-74-80; Brian Bassett, Neapol, 74-79-76; Clemente Silva, Chile, 80-75-74; William Love, Atlanta, 76-83-70; John Daly II, Dardanville, Archa, 77-81-71

230 – Austin Chirichella, Winter Springs/FGCU, 80-73-77; Jay Brooks, Boca Raton, 75-80-75; Alexandre Vandermotten, Francie, 81-74-75

231 – Michael Lasasso, Raleigh, NC, 74-81-76; Justin Burroughs, Jamajka, 80-75-76

232- Lucas Valotico, Itálie / FGCU, 73-79-80

233- Ben Cohen, Ekvádor, 78-79-76

235- Carl Santos Ocampo, Neapol, 75-79-81

237- Sam Kodak, Neapol, 83-74-80

239- Andy Fogarty, Neapol, 78-78-83

245 – Ryan Hart, Neapol, 90-79-76; Charlie Davis, Neapol, 84-82-79

253 – James Torreskis, Neapol, 84-90-79

WD – Luke Poulter, Anglie, 71

Greg Hardwig je sportovní reportér pro Naples Daily News and News Press.