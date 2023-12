Kdo je Katie z Kozího příběhu a proč se stala virální na Twitteru?

Každý týden se zdá, že korunu Twitteru přebírá další královna. Tento víkend byla na řadě prsatá středověká ikona, která si získala srdce mnoha lidí, když byla odvedena na popravu nebo vtrhla do polí svého animovaného světa. Její jméno? Katie z Kozího příběhu – A s tím přichází další otázky, kdo to vlastně je a jak si podmanila Twitter? Jak dlouho jí budou gayové posedlí? Zde je vše, co potřebujete vědět o jejím meteorickém vzestupu k virální hvězdě.

Kdo je Katie z kozího příběhu?

Klipy Katie, které se staly virálními na Twitteru, jsou z českého filmu Kozí příběh – prastaré pověsti Prahy. Film je o vesničanu Jimmym, který přijíždí do Prahy z venkova se svou kozou, aby pomohl postavit Karlův most a Pražský orloj. Když tam Jimmy dorazí, uvidí Katie – do které se okamžitě zamiluje. Na konci filmu hrozí Katie poprava, pokud Jimmy neopraví hodiny včas. Udělal to, ale bylo příliš pozdě a Katie už byla pověšena na šibenici. Jsem vyděšený. Je tento film pro děti?

Každopádně ironií je, že Jimmyho koza se převlékla za Katie a byla přišpendlená na místě, ale ona měla železnou trubku na krku, takže byla schopná přežít oběšení? Šťastný konec pro všechny zúčastněné – ale velmi zvláštní.

Ehm, proč je Katie z Kozího příběhu všude na Twitteru?

Stala se příchutí měsíce, protože je u vytržení, s velkými prsy, zlato! Katie je nejnovějším trendem v reakčních videích a můžete ji vidět na celém Twitteru z videa, kde je převážena s taškou přes hlavu na popravu, nebo z videa, kde běží přes hrad nahá s dekou kolem sebe.

A ano, existují fancamy! Stejně jako Amerika má neméně problém.

Příběh kozy Katie Katie v posteli s Jimmym, jak sundává přikrývku, miláčku, hned se vrať, omlouvám se, že jsem vyběhla z pokoje s přikrývkami na jejím reakčním meme videu pic.twitter.com/14eAIVLjOD – Reakční videa (@zachcampbeII) 25. června 2023

Je to film pro děti?

Je to všechno trochu zvláštní, ale obávám se, že to budeme muset vydržet.

