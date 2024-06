Český dokument na filmovém festivalu o lidských právech v Pákistánu

Pákistán hostil Human Rights Film Festival od 25. listopadu do 10. prosince 2018. Festival nese název Podílel se na organizaci „Lidská práva prostřednictvím kina“. Delegace Evropské unie a Organizace spojených národů v Pákistánu. Konal se na oslavu Mezinárodního dne lidských práv, který si letos připomíná sedmdesáté výročí Všeobecné deklarace lidských práv. Česká republika se aktivně zapojila do letošního 4. ročníku Filmového festivalu o lidských právech promítáním českého dokumentu „Teorie rovnosti“ režisérky Barbory ​​Çalupové.

Festival se konal po celé zemi. Dokumenty byly promítány v deseti různých městech v Pákistánu (Islamabad, Karáčí, Lahore, Mardan, Rawalpindi, Peshawar, Gujarat, Quetta, Multan a Swat). Český dokument “Theory of Equality” byl promítán v Olomopolu v Láhauru ve čtvrtek 6. prosince 2018 a také v PNCA (Pakistan National Council of the Arts) v Islámábádu v sobotu 8. prosince 2018. Obě projekce se zúčastnil Chargé d’Affairs Velvyslanectví ČR paní Jaroslava Popková . Nejen, že každé z představení uváděla, ale po představení se účastnila i diskuse s diváky.

Prezentace v Islámábádu

Jak název dokumentu „Teorie rovnosti“ napovídá, zabývá se problematikou rovnosti žen a mužů ve společnosti. Konkrétněji mapuje působení různých feministických hnutí v České republice. Dokument je důkazem toho, že téma postavení žen ve společnosti je diskutované po celém světě a že všude je co zlepšovat. Různá konkrétní diskutovaná témata týkající se rovnosti žen a mužů v České republice a Pákistánu umožnila divákům přemýšlet o této problematice komplexněji a také vidět věci z jiné perspektivy. Po prezentacích byly předmětem diskuzí variace a měření.

Podpora lidských práv a lidské důstojnosti je jádrem české zahraniční politiky. Velvyslanectví České republiky v Islámábádu vynakládá velké úsilí na prosazování těchto hodnot i v Pákistánu. Děje se tak prostřednictvím dialogu a konkrétního projektu, jehož prostřednictvím velvyslanectví podporuje úsilí Pákistánu prosazovat dodržování lidských práv. Zlepšení postavení žen ve společnosti je jedním z hlavních cílů místních transformačních projektů podporovaných velvyslanectvím v Pákistánu.

READ Recenze Netflixu „Šéf“: Sandra Oh je dokonalá profesorka Úvod do dokumentu v Láhauru

Show v Lahore