ABUJA, Nigérie (Associated Press) – Sobotní tlačenice na církevní charitativní akci v jižní Nigérii si vyžádala 31 mrtvých a sedm zraněných, uvedla policie pro The Associated Press, což je úžasný vývoj v programu, jehož cílem je poskytnout naději těm, kteří to potřebují. Jeden ze svědků uvedl, že mezi mrtvými byla těhotná žena a několik dětí.

Podle policejní mluvčí Grace Ering Cocoové na akci pořádané Letniční církví Kings Society v Rivers byli lidé, kteří přišli na každoroční charitativní program církve „Nakupování zdarma“.

Takové události jsou běžné v Nigérii, největší africké ekonomice, kde podle vládních statistik žije více než 80 milionů lidí v chudobě.

Charitativní program měl podle Iring Coco začít v sobotu v 9:00, ale desítky lidí dorazily v 5:00, aby si zajistily své místo ve frontě. Zavřená brána se nějak otevřela a způsobila tlačenici, řekla.

Godwin Tibekor z nigerijské Národní agentury pro řešení mimořádných událostí uvedl, že záchranářům se podařilo evakuovat těla ušlapaných k smrti a přivést je do márnice. Bezpečnostní složky oblast uzavřely.

Desítky obyvatel se později tísnily na místě, truchlily za mrtvé a poskytovaly veškerou možnou pomoc pracovníkům záchranné služby. Lékaři a záchranáři ošetřili některé zraněné, když leželi na otevřeném poli. Videa z místa zachycovala oblečení, boty a další předměty určené příjemcům.

„Mezi mrtvými bylo hodně dětí,“ řekl svědek, který se jako Daniel označil pouze za sebe. Pět z mrtvých dětí bylo od jedné matky, řekl The Associated Press s tím, že o život přišla i těhotná žena.

Někteří členové církve byli podle svědka Christophera Eze po tlačenici napadeni a zraněni příbuznými obětí. Církev se k situaci odmítla vyjádřit.

Policejní mluvčí uvedla, že sedm zraněných „reagovalo na ošetření“.

Akce „nakupování zdarma“ byla pozastavena, zatímco úřady vyšetřují, jak k tlačenici došlo.

Nigérie zažila podobnou tlačenici v minulosti.

24 lidí bylo zabito na přeplněném kostelním shromáždění v jihovýchodním státě Anambra v roce 2013, zatímco nejméně 16 bylo zabito v roce 2014, když se dav vymkl kontrole při kontrole vládních pracovních míst v hlavním městě Abuja.

–

Novinářka Hilary Ogoro přispěla do Warri v Nigérii pro Associated Press.