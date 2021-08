Hudební program v České republice

PORT ANGELES – Tento týden bude mít dirigent a klavírista konečně schůzku, než se vše změní.

Když se naposledy viděli skladatelé Port Angels Symphony Jonathan Pasternak a sólový hudebník Jose de Solan, odehráli koncert s celým orchestrem.

Když zvedli luk, narvané centrum umění střední školy v Port Angeles vstalo.

Následujícího dne vzal Pasternak na letiště de Solana, obyvatele Španělska. Nejprve se Pasternak zastavil v tělocvičně, aby si vyzvedl masku N95, kterou si pianista mohl vzít na cestu.

Bylo 23. února 2020 a oni žádali něco, čemu se říká román o koronaviru.

O měsíc později letecká doprava, živá hudba a velká shromáždění ustaly.

Jedna z bezpočtu událostí zrušených globální epidemií byla naplánována na konec března v Olomouci, poblíž slovenských hranic v České republice.

Byl to nahrávací projekt s Moravskou filharmonií, hostující Pasternak a hostující sólo De Solana: vrchol života obou mužů.

Čas se pak stal temným.

Pianista Jose de Solon a dirigent symfonie Port Angels Jonathan Pasternak se naposledy viděli na zkoušce symfonie v únoru 2020.

Pasternak musel zrušit sezónu 2020 Port Angels Symphony; Naposledy stál před kapelou a byl na zkoušce 1. března toho roku.

De Solan byl doma ve Španělsku. Za poslední rok přišel o oba rodiče, jedním z nich byl v dubnu Kovit-19. Také trpěl nemocí a byl dva týdny na jednotce intenzivní péče.

„Všechno, co se stalo, bylo pro mě velmi obtížné,“ řekl De Solan v telefonickém rozhovoru.

Přestože se Evropa postupně znovu otevírá, zotavuje se.

De Solan vydává písně své oblíbené hudby-Beethovena, Rašmaninova, Prokofjeva-a vydává se na dvanáctiměstské turné po Rumunsku.

Minulý týden de Solon odletěl do České republiky a setkal se s Pasternakem, který letěl ze Seattlu do Amsterdamu a poté do Olomouce tříhodinovým vlakem.

Dnes se připojují k Moravské filharmonii, která má 60 členů, na dlouho odkládaný registrační program.

Je připisována hudbě maďarského skladatele a talentovaného Franze Lista v klasickém světě, považovaném za jednoho z největších klavíristů v historii.

V šesti sezeních Pasternak, de Solan a skupina nahrají tři koncerty z období romantismu, včetně Totentance sólového klavíru a orchestru a slavné tónové básně „Les Preludes“.

“Seznam je jedním z průkopníků hudební moderny,” řekl de Solan; „To jsou díla, která se těší.“

Pro Pasternaka je to neskutečné – a je „neuvěřitelně vzrušený a trochu vystrašený“.

“Ale myslím, že si s touhle hudbou máme oba hodně co říct,” dodal dirigent.

Listova práce pojednává o životě, smrti a boji za ní – a o více než 180 let později můžete cítit, jak se emoce hudby Pasternak stále jasně odrážejí.

Vyrůstal v Brooklynu, NY, Pasternak a de Solan, oba ze španělské Valencie, navštěvovali Manhattan School of Music. Potkali se v roce 2014, když byli novými profesory na Sam Houston State University v Texasu.

V tuto chvíli s kapelou vystupovali několikrát: nejprve v Houstonu, poté v Port Angeles a tři v Rumunsku.

“Hodně to pomáhá při tvorbě hudby, když se dobře znáte,” řekl de Solan. Jsem tak hrdý na svůj hudební vztah s Jonathanem. Je jako rodina, jako můj bratr. ”

“Myslím, že sdílíme nějaké ideály, hudební i lidské. Je to pro mě vzácná spolupráce,” řekl Pasternak.

Při představení dirigent a klavírista doufají, že se hudba dostane k jejich posluchačům po celou dobu a bude jimi procházet bez předsudků.

“Myslím, že to bude projekt, na který se bude pamatovat,” řekl De Solan.

Tvorba této hudby „mě naplňuje inspirací a radostí“.

Když se de Solan v září vrátí do Španělska, Pasternak se tuto sobotu vrátí domů, aby zahájil svou sedmou sezónu jako hostitel symfonie Port Angels.

Family pops jsou první dva koncerty naplánované na 1. – 2. Října v Centru umění Port Angels High School Art Center.

Předplatné na sezónu se začne prodávat začátkem září a více informací naleznete zde portangelessymphony.org.

„Jsem tak nadšený projektem seznamu v Evropě,“ řekl Pasternak, „s naší úžasnou kapelou nemohu říci, jak moc se těším na opětovné vytváření hudby pro naši komunitu.“

