Chorvatsko vstupuje do schengenského prostoru

Chorvatsko bylo přijato do schengenského prostoru Evropské unie bez pasů s účinností od 1. ledna 2023.

Vážné rozhodnutí, na kterém se jednomyslně shodlo všech ostatních 26 členů EU, by mělo být obrovskou vzpruhou pro chorvatský cestovní ruch.

Příjezdy po zemi a po moři nebudou muset stát ve frontách na hranicích, aby mohly vstoupit do země. Návštěvníci, kteří přiletí letecky, si budou muset počkat do 26. března, kdy se změní sezónní jízdní řády IATA.

Zrušení hraničních kontrol k 1. lednu se shoduje s Představení Chorvatska k euru jako jeho oficiální měna nahrazující kunu.

Obě iniciativy vstoupily v platnost během šestiměsíčního českého předsednictví v Radě Evropy. Švédsko pak přebírá vládu od 1. ledna 2023. Zatímco Chorvatsko je nyní přijato do schengenského prostoru, Rumunsko a Bulharsko na integraci stále čekají.

Jak vysvětlil český ministr vnitra Vet Rakošan: „Jsem velmi rád, že během českého předsednictví mohlo Chorvatsko učinit dva důležité kroky ve své evropské integraci vstupem jak do eurozóny, tak do schengenského prostoru. tyto úspěchy připraví cestu dalším členským státům, které splňují podmínky, aby učinily další krok na svých cestách po Evropě, a já a moji kolegové budeme nadále tvrdě pracovat na tom, abychom mohli Bulharsko a Rumunsko přivítat do schengenské rodiny v blízké budoucnosti. budoucnost.“