Nové videoprohlídky Škoda Muzea a rodného domu Ferdinanda Porsche

„Rádi bychom pozvali lidi na virtuální prohlídku Škoda Muzea Web Škoda MuzeaDo naší série Videoprohlídka s průvodcem jsme přidali nové epizody s komentářem v angličtině a češtině po velmi pozitivních komentářích z první série. Představují další výstavy ve Škoda Muzeu v Mladé Boleslavi a umožňují nahlédnout do domova, ve kterém se narodil Ferdinand Porsche.“

Andrea Fridlová, ředitelka Škoda Muzea

Odborníci ze ŠKODA Muzea komentují různé výstavy zaměřené na následující témata:

The tradice Video vysvětlující vzrušující pozadí historie ŠKODA AUTO. Zvažuje například návrh loga společnosti a důležitost vybraných modelů. Během virtuální prohlídky se mohou diváci seznámit i s historií úspěšných modelů Škoda kombi s více než 60letou tradicí, jako je Škoda Octavia Combi. Videoprohlídka poskytuje jasný přehled o modelové řadě značky.

The Vklad – kolekce modelů a sportovních vozů Film představuje velmi speciální exponáty umístěné v bývalé slévárně české automobilky. Kupé Ferat, které oslňovalo diváky před 40 lety, je k vidění i v hororu „Upír Ferat“ (původní název „Upír z Feratu“). Vůz je unikátním příkladem vozu ŠKODA 110 SUPER SPORT, původní verze, která měla premiéru v roce 1971. Prohlídka také umožňuje nahlédnout do vývoje připravovaného sériového vozu. K vidění jsou například koncepty SUV ŠKODA YETI, MPV ROOMSTER a SUPERB III a také některé nikdy nerealizované koncepty a studie. Významné modely modelů Škoda Motorsport z druhé poloviny dvacátého století kolekce.

Kromě těchto zajímavostí ze stálé expozice představuje samostatná videoprohlídka také aktuální speciální výstavu 120 let Škoda Motorsport. Ta je v muzeu k vidění do 20. března 2022 a je věnována dlouhodobému působení značky v motoristickém sportu od roku 1901. Bylo to poprvé, kdy se motocykl z Mladé Boleslavi postavil na mezinárodní závod. Kromě strojů z té doby stojí za pozornost i ocenění, která získali.

Tři videoprohlídky souboru Rodný dům Ferdinanda Porsche I v nových Vratislavicích. Filmy představují moderní pojetí výstavy věnované tradicím techniky a průmyslu a zároveň zažehují nadšení pro inženýrské umění. Život a kariéra Ferdinanda Porscheho jako obchodníka je také uvedena ve videích. Předválečný šestnáctiválcový závodní vůz Auto Union je zde vystaven jako speciální výstava do konce března 2022. Vůz reprezentuje třídu Grand Prix jako průkopník Formule 1.

První série videoprohlídek zahrnuje následující témata:

jako část vyvinul se Videoprohlídka, tři videoklipy poskytující vhled do pohnuté historie ŠKODA AUTO. První video je věnováno prvním 30 letům po založení Laurin & Klement, následuje druhý film, který se zabývá začátkem éry „ŠKODA AUTO“ v roce 1925 a růstem společnosti až do konce 80. let. Třetí video ukazuje dynamický vývoj společnosti jako nedílné součásti koncernu Volkswagen od roku 1991.

video prohlídka rozsudky Diváky zavede do zákulisí muzejní dílny. Zde si mohou prohlédnout restaurování historických vozidel, prohlédnout si jednotlivé etapy prací a zúčastnit se průzkumu, který provádí Archiv Škoda.

Od založení společnosti ŠKODA AUTO reprezentuje kreativitu a technické inovace. The technologický veletrh Ve stálé expozici ukazuje, jak se automobilka v průběhu času měnila a s ní i její výrobní procesy. Video se zaměřuje na jednotlivé komponenty vozidla, zejména na motory a světlomety.

video prohlídka V duchu elektrické mobility Vypráví příběh modelů elektromobilů od Laurin & Klement a ŠKODA AUTO. Příkladem může být dětský roadster Škoda Book ze 40. let, Škoda Eltra z roku 1991 a model Škoda Octavia Green E-Line. CITIGO představuje nejnovější třídu elektrické mobility vytvořenou společností ŠKODA AUTOE iV a ŠKODA ENYAQ iV. Kromě toho se návštěvníci na virtuální prohlídce dozvědí, jak fungují moderní elektromotory a baterie.

O Škoda Muzeu

Škoda Muzeum bylo otevřeno v centru Mladé Boleslavi v roce 1995 u příležitosti 100. výročí založení firmyy Výročí. Původní tovární budova byla rozsáhle rekonstruována a rozšířena o dílnu a firemní archiv. Později přibylo Laurin & Klement Forum jako multifunkční místnost. Muzeum Škoda bylo v roce 2012 kompletně zrekonstruováno.

Kromě neustále aktualizované stálé expozice představuje Škoda muzeum také několik dočasných výstav a slouží jako místo pro vzdělávací a kulturní akce; V roce 2019 muzeum navštívilo více než 274 000 hostů.

Základní kámen sbírky Škoda muzea byl položen ve druhé polovině 60. let 20. století. V současné době je v něm umístěno asi 340 exponátů, včetně prvního vozu Laurin & Klement, VOITURETTE A, a také koncepčních vozů, prototypů, sportovních vozů a závodních vozů; Nejstarší cyklistický veletrh z roku 1899.