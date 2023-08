Djokovič porazil Alcaraz za téměř 4 hodiny a získal titul v Cincinnati | sportovní

Novak Djokovič porazil Carlose Alcaraze v napínavém odvetném zápase finále Wimbledonu, když v neděli vyhrál 5-7, 7-6(7), 7-6(4) a probojoval se na Western & Southern Open.

V zápase, který trval 3 hodiny a 49 minut, nejdelším třísetovém finále v historii ATP Tour (od roku 1990), druhý nasazený Djokovič oplatil prohru z minulého měsíce nejvýše postavenému Alcarazu a vyhrál. Titul je 95. v kariéře a právě překonal Ivana Lendla na třetí místo mezi muži v profesionální éře z roku 1968.

V ženském finále se sedmá nasazená Coco Gauffová stala první teenagerkou po více než 50 letech, která vyhrála Western & Southern Open vítězstvím 6-3, 6-4 nad Karolínou Muchovou.

Djokovič hrál svůj první turnaj na americké půdě po dvou letech kvůli omezením COVID-19. Získal třetí mistrovský titul Cincinnati za posledních šest let při pátém bodu hry, když Alcaraz šel forhendem mimo.

Šestatřicetiletý Srb padl na záda, ruce a nohy roztáhl, než zamířil k síti, aby si potřásl rukou se španělským soupeřem. Pak se rozběhl po hřišti a strhl si košili z knoflíků dole.

„Byl to jeden z nejnapínavějších zápasů, které jsem na jakémkoli turnaji odehrál,“ řekl 23násobný grandslamový šampion během pozápasového předávání trofeje. „Připadalo mi to jako na velkém turnaji.“

S teplotami blížícími se 90 stupňům přežil Djokovič nejdelší mužský zápas turnaje minimálně od roku 1990 a stal se nejstarším hráčem, který turnaj vyhrál. Kenu Rosewallovi bylo 35, když v roce 1970 vyhrál.

Odveta pětisetového vítězství Alcarazu ve Wimbledonu překonala dosavadní rekord Cincinnati 2 hodiny 49 minut, který byl stanoven v roce 2010, když Roger Federer odrazil Mardyho Fishe. Je to nejdelší třísetový zápas na mužské tour v této sezóně, na tři minuty.

„Mám toho hodně co říct, ale nejsem si jistý, jestli mám energii,“ řekl Djokovič a objal své příjmení. Zastavte se a podívejte se na Alcaraz.

„Ty se nikdy nevzdáváš, že?“ Řekl. „To se mi na tobě líbí. Doufám, že se potkáme v New Yorku. To bude zábava – no, pro fanoušky, ne pro mě.“

US Open začíná 28. srpna. A Alcaraz, obhájce titulu, zajišťuje, že jednička zůstane na mistrovství.

Tiebreak byl pro Alcaraz čtvrtý a pátý ve čtyřech zápasech během týdne. Šel tři sety na zápas, zatímco Djokovič do neděle neztratil ani set.

„Byl to velmi těsný zápas,“ řekl Alcaraz. „Vrátím se později.“

Gauffová, vicemistryně French Open z roku 2022, si zajistila svůj první titul na Masters 1000, když Macová plachtila forhendem na Gauffův čtvrtý mečbol. Devatenáctiletá Američanka vyhodila raketu do vzduchu a skákala radostí nahoru a dolů poté, co přežila hodinu a 56 minut zápas hraný při teplotách blízkých 90 stupňům.

„Je to neuvěřitelné,“ řekl Gough při pozápasovém předávání trofeje. „Jsem rád, že jsem tady v tuto chvíli.

„Chci pogratulovat Carolině k úžasnému výkonu na tomto turnaji,“ dodala. „Doufám, že budeme moci hrát vícekrát na větším pódiu, než je toto.“

Gauffová byla čtvrtou dorosteneckou finalistkou turnaje a první od Very Zvonarevové v roce 2004. Je první teenage šampionkou od 17leté Lindy Toyro v roce 1968.

Po trhaném prvním setu, který obsahoval pět kombinovaných brejků, včetně dvojchyby Gauffové na jeden mečbol, dokázala Gauffová ovládnout svou českou soupeřku brejkem v osmé hře.

Ve čtvrté hře druhé sady si zajistila dva brejkboly a kontrolu převzala brejkem v další hře, kdy Macová poslala bekhend mimo. Když vyhrála další hru, Gauffová chytila ​​přestávku s vítězkou mimo síť, která ji nechala s levou dlaní na raketě a dívala se na oblohu, jako by se vděčně modlila.

V osmé hře jí chyběly tři mečboly, než ji uzavřela.

„Když jsem dnes ráno vstala, první věc, kterou jsem řekla, bylo ‚au‘,“ řekla 26letá Macová, „Věděla jsem, že vyhrát bude těžký úkol, zvlášť proti někomu, jako je Coco.“

Vicemistryně French Open oslaví narozeniny v pondělí posunem na 10. místo žebříčku WTA.

předplatné Pro náš týdenní zpravodaj pro další zpravodajství v angličtině z EL PAÍS USA Edition