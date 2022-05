Astronomové, včetně výzkumníků z Harvardské univerzity, zachytili první snímek supermasivní černé díry Mléčné dráhy.

Ve čtvrtek se svět podíval na první divoký, ale záhadný snímek supermasivní černé díry ve středu naší Mléčné dráhy. Astronomové věří, že téměř všechny galaxie, včetně té naší, mají tyto obří černé díry ve svém středu, kde světlo existuje a hmota nemůže uniknout, a proto je velmi obtížné získat její snímky. Světlo se chaoticky ohýbá a kroutí vlivem gravitace, když je nasáváno do propasti spolu s chráněným plynem a prachem. Barevný snímek odhalený ve čtvrtek pochází od mezinárodního konsorcia za teleskopem Event Horizon Telescope, skupinou osmi synchronizovaných radioteleskopů po celém světě. Předchozí úsilí zjistilo, že černá díra ve středu naší galaxie je příliš rychlá na to, aby bylo možné získat dobrý obrázek, a Ferial Ozil z University of Arizona popsal černou díru jako „jemného obra ve středu naší galaxie“, když oznámil, že nový vzhled. Metoda černé díry se nazývá Sagittarius A (hvězda), poblíž hranice souhvězdí Střelec a Štír. Je 4 milionykrát větší než naše Slunce a toto není první fotografie černé díry. Stejná skupina vydala první sadu v roce 2019 a byla z galaxie vzdálené 53 milionů světelných let. Černá díra Mléčné dráhy je mnohem blíže, asi 27 000 světelných let daleko. S oblastí světelného roku 5,9 bilionu mil (9,5 bilionu km) stál projekt téměř 60 milionů dolarů s 28 miliony dolarů od americké National Science Foundation.

