Varianta Omicron možná dorazila do Evropy dříve, než se myslelo

Brusel (AFP) – Ekonomické mocnosti Japonsko a Francie ohlásily své první případy omikronové varianty v úterý, zatímco nová zjištění naznačují, že zmutovaný koronavirus byl v Evropě již asi týden předtím, než Jihoafrická republika zazněla na poplach.

Nizozemský zdravotní institut RIVM odhalil, že vzorky pacientů z 19. a 23. listopadu obsahovaly variantu. Bylo to minulou středu, 24. listopadu, kdy jihoafrické úřady oznámily přítomnost vysoce zmutovaného viru Světové zdravotnické organizaci.

To naznačuje, že omicron měl v Nizozemsku větší náskok, než se dříve myslelo.

V kombinaci s případy v Japonsku a Francii tento objev ilustruje obtížnost potlačení viru v éře cestování letadlem a ekonomické globalizace. Svět byl opět ponechán v nepořádku mezi nadějemi na návrat k normálu a obavami, že to nejhorší teprve přijde.

Albert Ko, specialista na infekční onemocnění z Yale School of Public Health, uvedl, že pandemie opakovaně ukázala, že virus se „rychle přenáší kvůli našemu globalizovanému a propojenému světu“. Dokud se očkovací kampaň nedostane do všech zemí, vysvětluje Omicron, „budeme v této situaci znovu a znovu.“

O nové alternativě zůstává mnoho neznámého, včetně toho, zda je nakažlivější, jak se některé zdravotnické úřady domnívají, zda činí lidi nebezpečnějšími a zda by mohla zmařit vakcínu.

Ale představitel Světové zdravotnické organizace uvedl, že vzhledem k rostoucímu počtu případů Omicron v Jižní Africe a sousední Botswaně by části Jižní Afriky mohly brzy zaznamenat prudký nárůst infekcí.

„Existuje možnost, že skutečně uvidíme vážné zdvojnásobení nebo zdvojnásobení počtu případů v průběhu času nebo týdne,“ řekl Dr Nixi Gumed Moelitsi, regionální virolog ze Světové zdravotnické organizace.

Po období nízkého přenosu v Jižní Africe začaly v polovině listopadu rychle přibývat nové případy. Země nyní denně zaznamenává téměř 3000 nových potvrzených infekcí.

K úterý bylo hlášeno 44 případů omikronu v 11 zemích EU, uvedlo Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí a dodalo, že většina z nich v minulosti cestovala do Afriky. Mimo Evropskou unii a Jižní Afriku se omikronové infekce objevily na místech, jako je Austrálie, Kanada, Británie a Izrael.

Američtí sledovači nemocí uvedli, že Omicron již může být přítomen ve Spojených státech a pravděpodobně bude brzy objeven.

„To bych očekával každým dnem,“ řekl Scott Baker z Asociace laboratoří veřejného zdraví. „Očekáváme, že tu bude.“

Zatímco tuto variantu poprvé identifikovali jihoafričtí vědci, není jasné, kde a kdy vznikla – informace, která by mohla pomoci objasnit, jak rychle se šíří.

Tuto časovou osu by mohlo utvářet úterní oznámení z Nizozemska.

Dříve Nizozemsko uvedlo, že našlo alternativu mezi cestujícími, kteří přiletěli z Jižní Afriky v pátek, ve stejný den, kdy Nizozemci a další členové Evropské unie začali uvalovat zákazy letů a další omezení pro Jižní Afriku. Tomu ale nově zjištěné případy předcházejí.

Nizozemská veřejnoprávní televize Os uvedla, že jeden ze dvou vzorků Omicron pocházel od osoby, která byla v Jižní Africe.

Belgie informovala o případu cestovatele, který se do země vrátil z Egypta 11. listopadu, ale až 22. listopadu onemocněl mírnými příznaky.

Japonsko od úterý oznámilo zákaz vstupu všem zahraničním návštěvníkům – ve stejný den země potvrdila první případ namibijského diplomata, který nedávno přijel z jeho země.

Podobně Francie zaznamenala svůj první případ na území ostrova Réunion v Indickém oceánu. Pacient byl identifikován jako muž, který se na Réunion vrátil z Jižní Afriky a Mosambiku 20. listopadu, než se o variantě dozvěděla WHO.

Několik zdravotnických úředníků se pokusilo rozptýlit obavy a trvalo na tom, že vakcíny zůstávají nejlepší obranou a že svět by měl zdvojnásobit své úsilí dostat vakcíny do všech částí světa.

Emir Kok, šéf Evropské lékové agentury, uvedl, že 27členná Evropská unie je na tuto variantu dobře připravena a že vakcína může být v případě potřeby upravena pro použití proti Omicronu do tří nebo čtyř měsíců.

Anglie zareagovala na nově vznikající hrozbu, že zahalení obličeje bude opět povinné ve veřejné dopravě a v obchodech, bankách a kadeřnických salonech. Měsíc před Vánocemi vyzval šéf britského úřadu pro zdravotní bezpečnost lidi, aby se nemíchali s ostatními, pokud to nepotřebují.

Poté, co COVID-19 způsobil odložení letních her o jeden rok, začali se organizátoři olympijských her obávat únorových zimních her v Pekingu. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Zhao Lijian řekl, že Omicron „určitě přinese nějaké výzvy, pokud jde o prevenci a kontrolu“.

Globální trhy nadále otřásaly každou lékařskou zprávou, ať už byly znepokojivé nebo uklidňující. Akcie na Wall Street se ráno propadly poté, co generální ředitel společnosti Moderna vyjádřil znepokojení nad účinností vakcín proti Omicron.

Po celém světě akcie většinou klesaly, protože investoři zvažovali, jak velké škody může proměnná způsobit ekonomice.

Někteří analytici se domnívají, že vážnému hospodářskému poklesu by se dalo předejít, protože tolik lidí bylo očkováno. Domnívají se však také, že návrat k předpandemické úrovni ekonomické aktivity, zejména v cestovním ruchu, byl výrazně zpožděn.

Meldrum se hlásil z Johannesburgu. Přispěli novináři z Associated Press z celého světa.

