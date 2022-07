Yoon se vrací domů ze Španělska po summitu NATO l KBS WORLD

Foto: Yonhap News Prezident Yoon Seok-yeol se vrátil domů z pětidenní cesty do Španělska po účasti na summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a sérii bilaterálních jednání se světovými vůdci. Jeho návrat je naplánován kolem pátečního poledne. Prezident Yun ve čtvrtek na okraj summitu NATO uspořádal bilaterální summity s vůdci České republiky, Kanady a Británie. Yoon na summitu s českým premiérem Petrem Fialou požádal o jeho pozornost a podporu, aby se jihokorejské firmy mohly podílet na výstavbě nové jaderné elektrárny v Dukovani. Yoon také požádal Českou republiku, aby podpořila nabídku Jižní Koreje uspořádat Světovou výstavu Expo v roce 2030. Podle prezidentské kanceláře se při jednání s kanadským premiérem Justinem Trudeauem oba lídři dohodli na posílení spolupráce v oblasti technologií a také dodavatelských řetězců pro klíčové kovy, jako je lithium, nikl a kobalt. Yoon také uspořádal summit s britským premiérem Borisem Johnsonem, během kterého oba lídři přijali „Bilaterální rámec pro užší spolupráci“, který nastiňuje budoucí vizi bilaterální spolupráce. Obě strany také diskutovaly o způsobech, jak posílit dvoustrannou spolupráci v ekonomice a obchodu prostřednictvím jednání o zlepšení dvoustranné dohody o volném obchodu. Na schůzkách s Fialou, Trudeauem a Johnsonem Yoon také požádal o jejich zájem o otázku denuklearizace Severní Koreje a objasnil postoj Soulu, který rázně reagoval na provokaci Severní Koreje, přičemž vůdci údajně vyjádřili svou podporu této pozici.





