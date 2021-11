Nová varianta Omicronu, „Variant Concern“; Cestujte do Spojených států, Kanady a Saúdské Arábie z Afriky

Přečtěte si více

Jižní Afrika.

Mezitím britský vědec, který vedl výzkum vpichu koronaviru Astrogeneka, uvedl, že nová vakcína by mohla být vyvinuta „příliš rychle“ proti rostoucí variantě Omigran, pokud by to bylo potřeba.

Profesor Andrew Pollard, ředitel Oxford Vaccine Group, uvedl, že stávající vakcíny by měly proti novému kmeni fungovat, ale až po dalším výzkumu v nadcházejících týdnech.

„Jak jsme viděli minulý rok (s delta variací), je velmi nepravděpodobné, že by očkovaná populace recidivovala,“ řekl BBC Radio.

Varianta Omigronu byla na schůzce vysvětlena premiérovi Narendrovi Modimu. Ve světle nové hrozby by podle něj lidé měli být ostražitější a přijmout vhodná preventivní opatření, jako je maskování a sociální vyloučení. Premiér Modi zdůraznil, že je třeba monitorovat všechny mezinárodní návštěvníky a jejich testování podle pokynů, se zvláštním zaměřením na země označené jako „rizikové“.

Vyzval úřady, aby přehodnotily své plány na zmírnění omezení mezinárodního cestování s ohledem na nové zdroje. Setkání přichází uprostřed rostoucích globálních obav z nového kmene koronaviru, který Světová zdravotnická organizace pojmenoval jako „Omigron“ a klasifikoval jako nejnakažlivější virus vzbuzující obavy. Setkání se zúčastnili tajemník kabinetu Rajiv Kauba, hlavní tajemník premiéra PK Mishra, ministr zdravotnictví Unie Rajesh Bhushan a člen finanční komise (zdravotní) Dr. VK Paul.

Cestující z Jižní Afriky by měli být izolováni, jakmile dorazí do Bombaje a jejich testovací vzorky budou odeslány ke genetickému sekvenování, řekl v sobotu starosta Bombaje Kishori Betnegar.

Světová zdravotnická organizace (WHO) v pátek pojmenovala novou variantu B.1.1.529 v Jižní Africe VOC – ‚varianta úzkosti‘ a pojmenovala ji Omigron. První známá potvrzená infekce B.1.1.529 pochází ze vzorku odebraného 9. listopadu 2021. Podle WHO má tato varianta velké množství mutací, z nichž některé spolu souvisí. Vědci zatím nemají jasno v tom, jak účinné budou vakcíny proti nové variantě, která vykazuje mutace, které mohou neutralizaci působit. Dosud byl plně identifikován pouze tucet případů v Jižní Africe, Botswaně, Hongkongu, Belgii a Izraeli.

Nová varianta, B.1.1.529, má „nejneobyčejnější kupu galaxií“ s více než 30 mutacemi pouze v spike proteinu, říká Tulio de Oliveira, ředitel výzkumného a objevovacího místa KwaZulu-Natal. Spike protein je hlavním cílem protilátek produkovaných imunitním systémem v boji proti infekci Govt-19. Mnoho mutací vyvolalo obavy, že by Omigranův hrot mohl zabránit protilátkám produkovaným předchozí infekcí nebo vakcínou.

