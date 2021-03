Studie: COVID-19 je smrtelnější a způsobuje vážnější onemocnění než chřipka

Studie porovnávala 1052 pacientů s chřipkou a 582 pacientů s COVID-19 a zjistila, že v průměru by více lidí potřebovalo nemocniční péči, pokud by se nakazili novým koronavirem (582) ve srovnání s pacienty s chřipkou (210). Přibližně 30% pacientů s COVID-19 vyžaduje mechanickou ventilaci, zatímco pouze 8% pacientů s chřipkou vyžaduje takovou léčbu. Počet obětí u lidí trpících novým virem Corona byl 20%, což je mnohem více než 3% úmrtnost u osob s chřipkou.

Dr. Michael Donino, jeden z autorů článku, napsal, že téměř všechna úmrtí na COVID-19 (98%) byla přímým nebo nepřímým důsledkem nového koronaviru. Zdůraznil, že to znamená, že lidé umírají na COVID-19, ne když jsou nakaženi. To je zásadní, protože mnoho lidí online a v protestech tvrdilo, že míra úmrtnosti je „vymýšlena“ a že nemocnice jsou podporovány v hlášení nepravdivých údajů. A mylná představa, že COVID-19 není ve skutečnosti příčinou smrti, se objevila ve zprávě vydané Centers for Disease Control and Prevention (CDC) v září, která uvádí, že 6% úmrtí na COVID-19 uvádí COVID-19 jako přímá a jediná příčina. Midaat Science vypíchnut

