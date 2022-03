Jak by vypadala planeta podobná Zemi v Alfa Centauri?

Nyní víme, že náš nejbližší soused, Proxima Centauri, je Hostí nejméně dvě planety. Nejsme si ale jisti, zda poblíž Alpha Centauri existují nějaké planety, což je binární systém hned za tím. Pokud by tam však byly, nyní víme, jak by mohly vypadat. nové hledání Použijte modelová data a spektroskopii hvězd systému k odhadu, jaká kamenná planeta mohla vzniknout v obyvatelné zóně systému.

K odhadu složení této hypotetické planety – přezdívané α-Cen-Earth – tým vyvinul to, co nazývá devolatizační model. Nejprve se podívali na množství těkavých prvků (vodík, uhlík, kyslík atd.) a netěkavých prvků (jako je železo a křemík) na slunci a na Zemi a zkoumali, jak se liší.

Vyzbrojeni těmito daty se tým poté podíval na spektroskopická data s vysokým rozlišením o prvcích ve hvězdách α Centauri A a α Centauri B – která jim poskytla informace o 22 prvcích. S jejich modelem a těmito daty mohou odhadnout pravděpodobné složení hypotetické kamenné planety v obyvatelné zóně systému. „Dostanete model chemického složení kamenných planet, které by byly v obyvatelné zóně,“ řekl Arsu Charley Lineweaver, jeden z autorů článku.

Ukaž mi, z čeho jsi

α-Cen-Země, pokud je přítomna, je pravděpodobně geochemicky podobná Zemi, s pláštěm, kterému pravděpodobně dominují silikáty. Ale může obsahovat více grafitu a diamantu díky vyššímu poměru uhlíku ke kyslíku, podle Lineweaver.

Vodní kapacita planety by také mohla být podobná zemskému jádru, ale měla by také nižší geologickou aktivitu – možná by úplně postrádala deskovou tektoniku – a menší železné jádro. „Planeta, která to povede, se bude zajímavě lišit z hlediska mineralogie a množství hornin oproti, řekněme, metanu a karbidů, grafitu a možná i diamantu v jádru,“ řekl Lineweaver.

Podle Lineweavera lze model aplikovat i na jiné hypotetické planety. Dodal, že osobně má podezření, že kamenné planety jsou běžnější v jiných slunečních soustavách, než jsme dosud objevili – ne že by neexistovaly, jen naše schopnost je detekovat je poněkud omezená.

Je však možné, že α-Cen-Země – nebo jakákoli jiná planeta – se může od modelu lišit, protože meteority nesoucí jiné prvky se často srážejí s planetami, což by mohlo ovlivnit jejich celkové chemické složení. Model týmu by však mohl pomoci budoucím výzkumníkům identifikovat obyvatelné planety, řekl Lineweaver.

