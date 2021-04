Vedoucí jsou znepokojeni variantami covid

27 hlav států EU se sejde prakticky ve čtvrtek odpoledne, aby projednaly současný stav pandemie v regionu. Evropská unie zůstává jedním z regionů nejvíce zasažených koronaviry na světě, přičemž řada zemí je stále uzamčena nebo podléhá přísným sociálním omezením. Mezitím začaly snahy o očkování nerovné a někteří si kladou otázku, zda Evropská unie dosáhne svého cíle očkování 70% dospělé populace do léta.

To by byla špatná zpráva pro země, které se do značné míry spoléhají na cestovní ruch. Například Řecko tlačilo na Evropskou unii, aby schválila typ pasu vakcín, aby mohla snadněji znovuotevřít odvětví cestovního ruchu včas na letní sezónu.

Před zasedáním předseda Evropské rady Charles Michel, který předsedá summitům, uvedl: „Nové varianty se staly dominantními kmeny v mnoha členských státech. To znamená posílit naši schopnost sekvenovat a připravit základy pro aktualizace vakcín.“

Zdá se však, že vůdci s touto myšlenkou zatím nesouhlasí. Některé hlavy států se domnívají, že je příliš brzy uvažovat o přípustnosti očkování, protože zavádění vakcín je stále v tak rané fázi.

Generální ředitel Scandinavian Airlines Ricard Gustafson ve čtvrtek řekl CNBC společnosti Squawk Box Europe, že pasová vakcína nebo podobné tarify „by mohly pomoci znovuotevřít svět, ale … obávám se, že to nemůže být národní standard.“, Mělo by to být mezinárodní standard. ”

Aby tato myšlenka fungovala, Gustafsson navíc uvedl, že je třeba ji aplikovat na „všechny ostatní způsoby dopravy“.

„Nejde jen o letecký problém. Mělo by to být stejně zveřejněno u všech ostatních druhů dopravy, protože pokud překročíte hranici, nezáleží na tom, zda ji překročíte letecky, vlakem, autem nebo on.“

Zavádění něčeho podobného jako očkovací pasy v Evropě by bylo vzhledem k politice svobody pohybu obzvláště obtížné.

Evropští občané často používají vlaky, autobusy a jiné druhy dopravy k cestování mezi zeměmi Evropské unie a během těchto cest jejich pasy nejsou skenovány. Proto by nutnost kontroly osvědčení o očkování na hranicích způsobila značné logistické problémy a mohla by odradit některé potenciální turisty od cest do zahraničí.