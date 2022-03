Dokumenty Google získávají podporu Markdown pro titulky, formátování a další

Google přidává podporu Markdown do Dokumentů Google na webu, což vám umožňuje formátovat dokument pomocí textových zkratek namísto klávesových zkratek. v Blogový příspěvek oznamující tuto funkciGoogle říká, že to dělá pomocí vlastní funkce AutoCorrect, takže text za vás automaticky naformátuje poté, co jej zadáte ve formátu Markdown. Pokud například zadáte „#Dokumenty Google získávají více podpory Markdown“, automaticky se převede na titul první úrovně.

Google říká, že Dokumenty již podporovaly některé automatické opravy Markdown pro seznamy s odrážkami a číslováním a zaškrtávací políčka. Přidává však mnohem širší podporu – nyní můžete použít Markdown k přidání tučných a kurzívých nadpisů a textu (nebo udělat obojí), přeškrtnutí (ačkoli je to provedeno pomocí – na obou stranách vašeho obsahu, spíše než tradiční ~) a odkazy. To je daleko od toho Plná implementace procesu Markdownale alespoň pokrývá většinu toho, na co já osobně jazyk používám.

Chcete-li tuto funkci aktivovat, přejděte na Nástroje > Předvolby a zaškrtněte políčko „Automaticky detekovat Markdown“. Pokud ji nevidíte, je možné, že se pro váš účet ještě neinstaluje – Google říká, že může trvat „více než 15 dní“, než se funkce zobrazí všem (osobně jsem musel vyzkoušet tři různé účty Google než jsem našel ten, který to měl).

Pokud jste zvyklí psát v Markdown v jiných aplikacích, implementace Dokumentů Google bude pravděpodobně vyžadovat určité zvyknutí (dokonce i ignorování nestandardního přeškrtnutí a chybějících možností). Místo toho, aby se vaše značky zobrazovaly jako prostý text, používá je k automatickému použití formátování a poté je zahodí. To se liší od toho, jak většina ostatních textových editorů ve výchozím nastavení zobrazuje Markdown – normálně budete stále moci vidět značky, přičemž editor také přidává nějaký druh formátování, abyste měli představu, jak to bude vypadat, když zveřejníte.

Zda se vám tento přístup líbí nebo ne, je pravděpodobně osobní preference. Aplikace od Googlu asi moc neosloví lidi, kteří používají Markdown k tomu, aby měli plnou kontrolu nad svým textem (aniž by se museli obtěžovat otravnými uzavíracími HTML tagy). Ale pro každého, kdo chce pouze možnost používat Markdown jako zkratku pro formátování a nestará se o to, aby si pohrával s prostým textem, může být metoda Google relativně dostupná – místo vybírání textu a vkládání odkazu stisknutím Command/Control+L stačí zadat několik závorek a závorek.

(Stojí také za zmínku, že tato implementace je mnohem přátelštější při sdílení dokumentu se spolupracovníkem, který neví, co je Markdown.)

Google říká, že tato funkce je ve výchozím nastavení zakázána – možná je to dobrá volba, protože si lze snadno představit, že mnoho lidí bude zmateno, když napíšou znak libry před něco, co jste automaticky převedli na záhlaví – a že to přijde na „klienty Google Workspace a také klienty G Suite Basic a G.“ Stará Suite Business“ spolu s osobními účty. Nyní, pokud mě omluvíte, myslím, že je čas zahájit kampaň, aby Google přidal režim Vim do Dokumentů, protože je zvyklý přidávat zábavné nerdy funkce.