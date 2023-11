Dokáže se NASA se škrty v rozpočtu a stárnutím stanice naučit milovat mezeru na oběžné dráze? – Ars Technica

Pro případ, že byste si dělali iluze o stáří Mezinárodní vesmírné stanice, v pondělí bylo 25. výročí vypuštění modulu Zarya. Centrální část vesmírné stanice tvořil energetický a pohonný modul ruské výroby a první obyvatelé dorazili o dva roky později.

Jinými slovy, část hardwaru na vesmírné stanici je již čtvrt století v drsném prostředí vesmíru. Otázky, jak dlouho by tento fenomén mohl trvat, se staly více než jen teoretickými otázkami.

NASA se už nějakou dobu potýká s přechodem z Mezinárodní vesmírné stanice. Existuje obecný pocit, že vzhledem k tomu, že na nízké oběžné dráze Země žijí lidé již více než dvě desetiletí, bylo by dobré tuto linii držet.

NASA se rozhodla pokračovat v létání na ISS – pokud možno vzhledem k povaze stárnoucího hardwaru a někdy chabým vztahům s Ruskem – až do roku 2030. Poté by NASA ráda viděla, že jedna nebo více soukromých leteckých společností začne provozovat ISS. na nízké oběžné dráze Země. Agentura by si pak pronajala čas na těchto komerčně provozovaných stanicích a sdílela jej s astronauty z jiných zemí a také s vesmírnými turisty.

Problém je v tom, že se nyní zdá zcela možné, že do roku 2030 nebudou na oběžné dráze létat žádná soukromá zařízení, což dá vzniknout obávanému „g“ – řečeno jazykem NASA, mezera Ve schopnostech.

Mezera nebo žádná mezera

Po posledním letu Apolla s lidskou posádkou v roce 1975 neměla americká kosmická agentura kapacitu vyslat astronauty do vesmíru až do příchodu raketoplánu v roce 1981. Tato šestiletá pauza v kosmických letech lidí byla pro vesmírnou agenturu bolestivá. Proces se opakoval v roce 2011, kdy byl raketoplán vyřazen a NASA musela čekat téměř devět let na náhradu v podobě Crew Dragon společnosti SpaceX.

Tyto dvě mezery byly způsobeny kombinací špatného plánování, nedostatečného financování a příliš optimistických časových plánů. Naštěstí je těžké si představit, že NASA bude v dohledné době čelit propasti v lidských schopnostech vesmírných letů. Agentura má nejen vesmírnou loď Dragon, ale brzy by mělo začít létat i vozidlo Boeing Starliner. NASA má také svou vlastní kosmickou loď Orion. Když se podíváme dále, SpaceX má přicházet větší vesmírnou loď Starship, Sierra Space má v úmyslu nakonec přidat posádku do Dream Chaser a Blue Origin také plánuje pilotovanou vesmírnou loď. jako Říká odpověď v Tři kamarádi!NASA to bude mít brzy Hojnost nebo nadbytek Z vozidel posádky.

Největší problém teď je, kam půjdou.

NASA plánuje přesun do „komerčních destinací LEO“, známých jako CLD, asi půl desetiletí. Má smlouvy o vývoji s Axiom Space, Blue Origin a Voyager Space pro tři různé koncepty Spolupráce s jinými společnostmi, včetně SpaceX a Vast Space, s různými plány. Úřad očekává, že v roce 2026 udělí velké zakázky na „služby“ jedné nebo více společnostem na podporu rozvoje soukromých stanic.

Skutečnou otázkou je, zda budou tyto možnosti hotové za čtyři roky. Vesmírné stanice jsou obtížné. NASA a půl tuctu dalších vesmírných agentur po celém světě trvalo deset let, než naplánovaly, postavily a vypustily první prvky Mezinárodní vesmírné stanice. Od těchto společností se očekává, že to udělají rychleji a za mnohem méně peněz.

Možná je ta mezera v pořádku

V pondělí na schůzce Výboru pro lidský průzkum a operace Poradního výboru NASA řekl úředník NASA, že nechce vidět mezeru na nízké oběžné dráze Země. Ale Phil McAllister, ředitel divize komerčních vesmírných letů v ústředí NASA, který dohlíží na program CLD, řekl, že by mohl přijmout jeden, pokud by výsledkem bylo dlouhodobé řešení.

„To by bylo špatné a já nechci mezeru,“ řekl McAllister. „Ale pokud CLD nejsou připraveny, mohli bychom jeden mít. Osobně si nemyslím, že by to byl konec světa. Nebylo by to nevratné, zvláště pokud je to relativně krátkodobé. To by mohlo ovlivnit některé výzkumy.“ do určité míry. Ale můžeme těžit z Crew Dragon a Starliner, abychom snížili efekt mezery.“

McAllister uvedl, že obě kosmické lodě by mohly být vybaveny tak, aby umožnily dvoučlenné posádce zůstat ve vesmíru až 10 dní, aby dokončila nezbytný výzkum.

Jedním z důvodů, proč je tato mezera nevyhnutelná, jsou finance. McAllister poukázal na možnost škrtů ve federálním rozpočtu na nadcházejících zasedáních, protože vláda USA omezuje výdaje. „Víte, se všemi rozpočtovými problémy, které máme, něco musí dát,“ řekl.

Americký Kongres se již poněkud zdráhal plně financovat komerční vesmírné stanice a nezdá se nerozumné, že snížené financování komerčních vesmírných stanic by zpomalilo jejich rozvoj.

Ačkoli McAllister v pondělí záležitost neřešil, některé společnosti komerčních vesmírných stanic také vyjádřily obavy ohledně přízraku rozšíření ISS. Pokud NASA nebo Kongres zatlačí na prodloužení stárnoucího zařízení po roce 2030, pravděpodobně to oslabí jeho schopnost získávat soukromý kapitál pro komerční alternativy.