Griz nabízí bezplatnou příležitost esportů domorodé mládeži v Montaně

E-sporty jsou oblíbené Sport na univerzitě v Montaně. Esporty v dnešní době vyžadují mnohem více, abyste je zvládli, než když jste byli malí. Stolním tenisem jsem nezačínal, ale nebyl jsem pozadu. Nemohu vám říct, kolik hodin jsem strávil hraním videoher, řekněme, že jsem cestou ztratil víkend nebo dva. Esports je velký byznys a může být velmi konkurenceschopný a ziskový.

Příležitost pro domorodou mládež dozvědět se o esportech

a Tým esportů University of Montana Grays All Nations Health Center nabízí 26. června bezplatný jednodenní workshop herního designu pro domorodou mládež. Je to skvělá příležitost pro mládež z Montany zúčastnit se programu, který může vést k úspěšnému vysokoškolskému vzdělání, jako je např Jimmy Painter Který vystudoval University of Montana. Může to také vést k budoucí kariéře jako hráč, programátor nebo hlasatel. Toto je také příležitost pro mladé domorodce z Montany dozvědět se o nejnovějších videohrách domorodců.

Kariéra v esportu vás může zavést do celého světa

Ne všichni esportoví sportovci se stanou profesionály. To neznamená, že stále můžete získat práci v esportech. Náš rodinný přítel je už několik let komentátorem esportů a tato příležitost ho zavedla z Kalifornie do Japonska, České republiky, Itálie a dalších zemí. Měl možnost vyhlašovat soutěže se soutěžícími z celého světa.

Univerzita v Montaně získává více lidí do svého programu esportů

Začátkem letošního jara hostila univerzita v Montaně Turnaj Big Sky State Games. To byl další příklad příležitosti pro soutěžící z Montany, aby byli vystaveni větší platformě esportů a naučili se nejen soutěžit, ale také vytvářet své vlastní hry. Original Design Workshop bude pořádat sezení pro studenty středních a vysokých škol, aby se dozvěděli více o tom, co esports nabízí zde v Montaně.