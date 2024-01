RideToBringThemHomeNow: Český jezdec se potýká s 24hodinovou výzvou, aby ukázal podporu rukojmím

28letý český cyklista Lukasz Klement, uchvácen láskou k Izraeli, se vydal na velmi odvážnou a pozoruhodnou solidární jízdu na podporu unesených.

Zavázal se k 24 hodinové nepřetržité jízdě v náročných podmínkách sněhu a mrazivého mrazu, kdy teploty v noci klesají k minus třem stupňům. Jeho cílem je najít na mapě trasu, která tvoří číslo „100“ a dokončit tento maraton do zítřejšího odpoledne.

Jeho jízda je součástí většího hnutí solidárních jízd, které začaly v Izraeli a po celém světě dnes u příležitosti 100 dnů od doby, kdy byl unesen teroristy Hamasu během teroristických útoků ze 7. října. Je to racionální? Asi ne. Ale pro Clementa to dává dokonalý smysl.

„Nebude to snadné.“ Může být velmi chladno, ale moje tělo to zvládne, zvlášť když mám mysl na správném místě. On říká. „V těžkých chvílích myslím na ty, kteří byli uneseni, na ty, kteří snášejí těžké situace, a na jejich rodiny, které jsou ve sto dnech nejistoty.“

Toto zdůvodnění také odpovídá na otázku, proč podstupuje toto náročné snažení. Proč by se ale nežidovský Čech bez vazeb na Izrael pouštěl do tak tvrdého a náročného gesta?

Lucasův hluboký vztah k Izraeli pramení z návštěvy země, kde měl v úmyslu projet zemi dlouhou cyklistickou trasou, což je oblast, kde se specializuje na extrémní ježdění. Zvratem osudu mu bylo včera v noci na pláži v Tel Avivu v Izraeli ukradeno jeho kolo. Jeho zděšení však nemělo dlouhého trvání, protože izraelští cyklisté, kteří si byli vědomi jeho nesnáze, se mu rychle shromáždili na pomoc, získali finanční prostředky a nabídli podporu. On říká: „Zamiloval jsem se do Izraele. Vždy si budu pamatovat jejich laskavost v této těžké době.



Foto: Lucas Clement plánovaná trasa zahrnuje Davidovu hvězdu a čísla 1-0-0

Po masakru 7. října jel v Davidově hvězdě. Nedávno, když jsem slyšel o #RideToBringThemHomeNow, byl nucen přispět jedinečně. Proto se zrodila myšlenka nepřetržitého cestování po dobu 24 hodin v extrémních mrazech. Na svou cestu vyrazil dnes v poledne, vybaven speciální cyklistickou výbavou na chlazení, spoustou energetických tyčinek a symbolickou žlutou stuhou.

Jízdu chce dokončit zítra na velodromu v Tel Avivu, aby se shodoval se startem premiérové ​​cyklistické akce v Izraeli. Na této akci se sejde 136 cyklistů, kteří budou reprezentovat 136 unesených lidí. Po celém světě se koná téměř 40 podobných cyklistických akcí.

Clementova jízda je bezpochyby nejtěžší ze všech. „Pokud mohu jezdit 24 hodin, ostatní se jistě mohou věnovat alespoň jednu hodinu věci unesených.“ On přidává. „Toto úsilí rezonuje, inspiruje rodiny a přivádí unesené blíže k domovu.“