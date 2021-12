Umělec hostující Studio Generale

PORT ANGELES – Igor Scholadov, jehož samostatná výstava „Středník) je k vidění v PUB Art Gallery na Peninsula College do 20. ledna, dnes bude hostit online show Studium Generale.

Událost bude ve 12:35 přes Zoom at www.pencol-edu.zoom.us/j/82027861421. ID schůzky je 820 2786 1421.

Igor Chokoladov

Shkoladov, který pochází z Běloruska, řekl, že své myšlenky a dojmy ze světa vyjadřuje uměním tak dlouho, jak si pamatuje.

„Humor byl inspirován zejména mnou, takže je to společné téma, které spojuje většinu mých uměleckých děl,“ řekl Shkoladov.

V jedenácti letech byl přijat do Grodno School of Fine Arts. O šest let později, po absolutoriu, byl pozván malovat na lyceum v Grodně. Tam uspořádal svou první profesionální samostatnou výstavu a zahájil svou cestu jako nezávislý umělec.

Po absolvování lycea se Igor rozhodl pokračovat ve formálním uměleckém vzdělávání jako student na Státní univerzitě Yanka Kupala v Grodno, kde získal magisterský titul v oboru vizuální umění a počítačová grafika.

Jeho díla lze nalézt v galeriích, muzeích a soukromých sbírkách v Nizozemsku, Belgii, Německu, Číně, Polsku, Spojených státech, Francii, České republice, Švýcarsku, Rusku, Polsku, Bělorusku a na Ukrajině.

V roce 2020 se Shokoladov přestěhoval do Spokane, kde vytvořil dočasnou nástěnnou malbu „Confessions of the Jester“ v centru města Spokane jako součást projektu Spokane Arts Project.

Získal cenu People’s Choice Award za své rytiny „Lepidopterist“ a „Diary of a Little Girl“, které byly prezentovány na výstavě „Small Expressions-19“ a „Lost Words: A Juried Exhibition of Art and Poetry“, resp. Northwind Center for the Arts v Port Townsend.