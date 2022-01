Lékaři Mayo Clinic na Floridě diskutují o vakcínách Omicron a COVID

Den po Vánocích, když po celé zemi explodovaly měnící se případy COVID-19 společnosti Omicron, telefonáty Dr. Greg Polskodům.

Rodina, přátelé, kolegové a známí měli podezření, že oni nebo kdokoli, koho znali, měli virus. Ale nemohli najít testy ani se nechat léčit, protože tolik lidí bylo na stejné lodi. Legie z nich volaly Polsko, odborník na infekční choroby a lékař Mayo ClinicSídlí v Rochesteru v Minnesotě a má nemocnici v Jacksonville.

„Můj telefon začal explodovat,“ řekl nedávno během virtuálního setkání s reportéry.

Polsko, které předsedá Mayově skupině pro výzkum vakcín, je jedním z mnoha odborníků po celé zemi, kteří varují před nutností očkovat více lidí proti COVID-19. V současnosti je plně proočkovaných asi 62 procent americké populace. Míra na Floridě je asi 64 procent, okres Duval asi 58 procent.

Omicron, čtvrtá varianta COVID-19 ve Spojených státech, je vysoce nakažlivá, i když obvykle méně závažná než předchozí verze viru. Ale nebude to poslední alternativa, jak zasáhnout zemi – pokud drtivá většina lidí nedostane vakcínu proti koronaviru a přeočkování, nosit masky a dodržovat sociální odstup, řekl před 40 lety imunolog a specialista na vakcíny.

Řekl: „Vlasy mi skoro vstávají na krku, když slyším lidi říkat: ‚Omikronové… to je lehké. Tedy, pokud jsem byl plně očkován a podporován‘.“ „Mohlo by být, kdybys nebyl. Ale je pravděpodobné, že hraješ ruskou ruletu. Možná nebudeš mít takové štěstí. Viděl jsem to znovu a znovu.“

Řekl, že to nejde nijak obejít. Dokud bude velký počet lidí, kteří nejsou imunní a lidé nebudou nosit masky, bude to v té či oné podobě pokračovat.

„V tuto chvíli budou všechna vaše pravnoučata imunizována proti koronaviru, stejně jako vy jste byli imunizováni proti jednomu z typů chřipky, který se poprvé objevil v roce 1918 při pandemii chřipky,“ řekl. „…od té doby jsme proti němu nedokázali přestat imunizovat.“

Rozdíl oproti této alternativě je podle něj relativně nižší riziko hospitalizace, i když tato čísla také narůstají. Řekl také, že zatímco Omicron je „mnohem méně nebezpečný“ než poslední alternativa, Delta, stále existuje potenciál pro vážné případy. Je nakažlivější než předchozí.

Řekl, že vakcína by kromě maskování a sociálního distancování mohla omezit šíření nemoci.

„Virus nadále mutuje, protože nadále umožňujeme, aby byl vysoce přenosný a nakazil mnoho lidí,“ uvedlo Polsko. Řekl, že varianta omikronu nedávno objevená v New Yorku byla „přenosná jako omikron a stejně virulentní jako delta“. „To by byl velmi špatný herec.“

Většina neočkovaných pacientů je s virem hospitalizována

Nemocnice v oblasti Jacksonville hlásí rychlý nárůst počtu pacientů přijatých s koronavirem, zejména od prázdnin. Podle Dr. Chiraje Patela, asistenta hlavního lékaře v UF Health Jacksonville, měli k minulému týdnu dohromady asi 10 procent lůžek otevřených.

„Kapacita je stále menší a menší a menší,“ řekl ve středu.

Kapacita otevřených lůžek by se mohla vypařit již tento týden, protože se očekává, že současný nárůst dosáhne vrcholu, což by mohlo vést k nedostatku personálu a zásob. Nemocnice již skutečně přesouvají personál, například „nasazují“ zdravotnický personál z nemocničních lékařských praxí do nemocnic.

„Cítí se nervózní, ale stále jsou schopni poskytnout vysoce kvalitní péči,“ řekl Patel. „Máme pracovníky, kteří se stále hlásí, navzdory skutečnosti, že jsme přetíženi. Pokud bude počet případů nadále stoupat, obávám se, že přístup k péči bude omezený.“

Naštěstí chřipková sezóna 2021-22, i když horší než loni, kdy velká část populace zůstávala uvnitř, byla podle něj relativně „chudá“.

Ale Patel a zástupci dalších nemocnic v oblasti naléhali na lidi, aby si nechali očkovat koronavirus a chřipku, aby pomohli předcházet vážným onemocněním. Doporučili také přechod z látkových masek na verze N-95 nebo KN-95 a sociální distancování, kde je to možné.

Řekl, že „tkaninové masky vás neochrání“ před vysoce přenosnými viry, protože kapičky mohou proniknout skrz. „Stačí hlasitá konverzace nebo smích…kapky mohou být zavěšeny ve vzduchu až tři hodiny.“

Patel připustil, že veřejnost může být ohromena neustále se vyvíjejícími doporučeními, zejména doporučeními amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Pokyny CDC se změnily, protože od začátku pandemie na začátku roku 2020 bylo k dispozici více vědeckých údajů.

„Není to proto, že by nevěděli, co dělají,“ řekl. „Je to proto, že se každý den učí víc.“

„Mnohostranná strategie“ vyvinutá pro boj s COVID-19 zahrnuje vakcíny, testování, utajování a léčbu, ale klíčové jsou vakcíny, říká Dr. Mobin Rathore, vedoucí dětské infekční a imunologie ve Wolfsonské dětské nemocnici a prezident UF Health. Jacksonville Division of Pediatric Infection Diseases and Immunology.

„Vše začíná vakcínou,“ řekl tento týden na WJCT News 89.9’s First Coast Connect. „To je to, co nás dostane z této bažiny.“

Kvůli návalu omikronů se lidé v Jacksonville minulý týden snažili najít testy, nikoli vakcíny, což vedlo k dlouhým frontám na mnoha testovacích místech. Ale řekli to guvernér Ron DeSantis a floridský chirurg Joseph Ladabo Nechcete, aby byl testován někdo bez příznaků COVID-19 Kvůli přetíženosti stránek.

Vyzvali také lidi s pozitivním testem, aby vyhledali léčbu monoklonálními protilátkami na státem sponzorovaných místech.

Mezitím většina pacientů, kteří byli hospitalizováni během současného nárůstu, vakcínu nedostala.

Například k pátku mělo pět nemocnic Baptist Health v oblasti Jacksonville 141 pacientů s koronavirem, oproti 66 k 31. prosinci. Asi 65 procent z nich není očkováno.

Podle prohlášení baptistů: „V současné vlně případů COVID-19 nejen aplikujeme to, co jsme se naučili z předchozích nárůstů, ale také zkoumáme nová data, abychom zajistili, že zůstaneme na špici.“ „Zatím jsme měli méně hospitalizací na JIP a nižší poptávku po kyslíku, takže jsme přesvědčeni, že máme vybavení a zásoby potřebné k uspokojení zvýšené kapacity.“

Také pátek, Nanebevstoupení sv. Vincent’s uvedl, že v jejích třech nemocnicích bylo hospitalizováno 87 pacientů s COVID-19 oproti 38 v předchozím týdnu. Asi 91 procent z nich je neočkovaných.

„Nemůžeme dostatečně zdůraznit důležitost očkování, včetně podávání posilovacích dávek, jak je uvedeno. Věříme, že schválené vakcíny COVID-19 jsou bezpečné a účinné a že přínosy očkování převažují nad všemi zjištěnými riziky nebo vedlejšími účinky,“ stojí v prohlášení Ascension.

Očekává se, že současný nárůst brzy vyvrcholí

Nikdo nemůže s jistotou předpovědět, co se stane dál, řekl Patel, ale jeho „nejlepší odhad“ je, že COVID-19 tu zůstane.

„Možná ne v takové míře,“ řekl. „Myslím, že Omicron rychle dosáhne vrcholu v příštích několika týdnech.“

Poté se počty případů sníží a pravděpodobně bude následovat „klidové období“ v délce několika měsíců. Patel poznamenal, že COVID-19 zatím zaznamenal výrazné nárůsty v zimě a v létě, takže by nebyl překvapen, kdyby se počet případů letos v létě znovu zvýšil.

„Dokud nedokážeme přijít na způsob, jak epidemii zastavit, musíme všichni učinit těžká rozhodnutí, abychom ochránili sebe i sebe navzájem,“ řekl.

Screening a očkování proti Covid-19

Chcete-li vyhledat testovací místa na Floridě, přejděte na adresu floridahealthcovid19.gov/testing-sites. Webová stránka města Jacksonville také poskytuje seznam testovacích míst ve městě jaxready.com/SpecialPages/virus/COVID-19-Testing-Information. Dostupnost se může změnit.

Chcete-li vyhledat stránky s vakcínami, přejděte na Vaccines.gov nebo floridahealthcovid19.gov/vaccines/vaccine-locator.