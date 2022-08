Kanada je připravena na kvalifikaci mistrovství světa proti Argentině ve Victorii

Dnes večer se v americkém regionu rýsuje druhé kolo druhého kola kvalifikace mistrovství světa v basketbalu 2023 mezi Kanadou a Argentinou v Save-on-Foods Memorial Center.

Bolestivá prohra v prodloužení s Českem loni v létě v kvalifikaci na olympiádu v Tokiu, která se také konala na Blanchard Street, nadále pronásleduje kanadský národní tým. Nyní přichází nový cyklus a šance na vykoupení, protože sedm nejlepších týmů z mistrovství světa 2023 v Japonsku, Indonésii a na Filipínách postoupí na olympijské hry v roce 2024 v Paříži.

„To, co se tu stalo minulý rok, nám přilévá olej do ohně, abychom zůstali pohromadě, abychom dosáhli našeho cíle dosáhnout na olympiádu,“ řekl kanadský útočník Dwight Powell z NBA Dallas Mavericks.

Je to tichý plamen, který pohání tento tým, aby jednoho dne spatřil olympijskou pochodeň.

„Byli jsme tam a určitě jsme tam měli být [Tokyo Olympics]Řekl to producent NBA Kamloops Kelly Olinick z Detroit Pistons.

„Věci se dějí a takto se sušenka drolí. Ale teď jsme tady, připraveni a nadšení a víme, co musíme udělat, aby se to tentokrát stalo.“

Kanada chce jít přímo předními dveřmi a nečekat na peripetie poslední šance play-off jako minule, protože Kanada je stále bez olympijského vystoupení v mužském basketbalu od dvojnásobného MVP NBA Steva Nashe z Victorie v Sydney v roce 2000. kanadská zlatá generace hráčů NBA nedohrála, v tomto období Argentina porazila Spojené státy a získala zlatou medaili na olympijských hrách v Aténách 2004, bronzovou medaili na olympijských hrách v Pekingu 2008 a zápas o bronz v Londýně 2012. Olympiáda a čtvrtfinále v Riu 2016 a Tokio Summer Past.

„[Tonight’s] Skvělá hra play off. „Toto jsou druhy týmů, se kterými musíme hrát na naší cestě na mistrovství světa a olympiádu,“ řekl Oleinik.

„Je to pro nás obrovská zkouška, protože jeden z nejlepších týmů na světě vstupuje do našeho domova.“

Kanada je jediným neporaženým týmem v Americe, v prvním kole kvalifikace na mistrovství světa postoupila 6:0. Kanada nastoupí ve skupině E s Argentinou (5-1), Venezuelou (5-1), Dominikánskou republikou (4-2), Panamou (2-4) a Bahamami (2-4).

Skupinu F tvoří také šest amerických týmů. První tři v každé skupině a na čtvrtém místě se kvalifikují na Mistrovství světa v basketbalu od 25. srpna do 10. září 2023 na Filipínách, v Japonsku a Indonésii.

„Naším cílem je především dostat se na mistrovství světa. Musíte se tam dostat,“ řekl trenér Kanady Nick Norris, který je také trenérem NBA pro Toronto Raptors.

„Ale je to dvojí. Chceme získat co nejvíce výher v kvalifikacích a dokončit turnaj co nejvýše, aby naše umístění bylo také dobré. Nasazení na Světový pohár je určitě faktor. Viděli jsme to minule.“ [2019 FIBA World Cup in China] Když jsme měli velmi těžký bazén. Chceme v našem semínku postoupit o několik úrovní. Nejprve to musíme zvládnout, ale musíme zrušit co nejvíce těchto kvalifikačních zápasů.“

Argentina, stříbrná medailistka z mistrovství světa 2019 v Číně, představuje obrovskou výzvu.

„Už tam byli,“ řekl Powell.

Kanadský útočník Nickel Alexander Walker z Utah Jazz dodal: „Argentina je dobře organizovaná skupina a chvíli spolupracují. Bude to 40minutový zápas a my se musíme zodpovídat, abychom běželi. Poučili jsme se z České republiky loňský zápas nebrat nic za samozřejmost a dohrát to. Opravdu jsme se snažili dostat do prodloužení a byli jsme v prodloužení, ale jde o to ho dohrát. Jde o to dělat maličkosti správně a zbytek se postará sám o sebe.“

Hra na argentinské zadní straně je kluzká a silná.

„Musíme držet jejich stráže mimo barvu a jako hrdinství je donutit, aby podnikli sporné údery a odrazili míč,“ řekl Powell.

„Jsou to zkušení kluci, zvláště v mezinárodní hře, a znají všechny triky.“

Vstupenky na kvalifikační zápas mistrovství světa Kanady proti Argentině jsou k dispozici prostřednictvím Select Your Tickets.

V pondělí pak odjede z Kanady do Panamy k druhému zápasu kvalifikačního období.

[email protected]