Viktor Orbán ovládá maďarské univerzity

A Dobrá univerzita Ocenění za originální myšlení. Viktor Orban, předseda maďarské vlády, je rozhodně originální myslitel. Od roku 2010, kdy jeho strana získala dvě třetiny křesel v parlamentu, snil o inovativních způsobech návratu Maďarska do autokratického státu při zachování demokratické fasády. 27. dubna jeho vláda přijala zákon, který převádí kontrolu nad 11 hlavními veřejnými univerzitami v zemi na řetězec institucí, které budou pravděpodobně spravovat jeho spojenci. Strana již prosadila svou moc nad institucemi, jako je volební systém, média, soudy a velká část ekonomiky. Nyní chcete plnou moc nad slonovinovými věžemi.

Stejně jako většina Orbánových neliberálních reforem je plán složitý, brilantní a pravděpodobně ho napodobí ambiciózní siláci v jiných zemích. Univerzity byly podřízeny kontrole veřejných institucí spolu s miliardami aktiv (včetně paláce, přístavu a podílů ve státních společnostech), které jim mají pomoci financovat. Správní rady nadací jsou původně jmenovány vládou pana Orbana a ty dosud jmenované se skládají převážně z členů nebo sympatizantů Fides. Následná volná místa budou obsazena kandidáty vybranými samotnými výbory.

Možná si myslíte, že kdyby Fides ztratil moc, mohla by nová vláda reorganizovat základy. Ale s dvoutřetinovou většinou v parlamentu Fides již zapsal pravidla vlády do ústavy Maďarska. I když opozice vyhraje volby v příštím roce, což je myslitelné, protože rozdělené strany začaly konečně spojovat své síly, téměř jistě jí budou chybět křesla pro změnu ústavy. Fidesz si ve skutečnosti možná poskytl kontrolu nad maďarskými univerzitami ve virtuálním prostředí.

Vláda tvrdí, že nový systém umožní univerzitám provozovat své vlastní budovy a poskytne jim stabilní víceleté financování místo ročních státních rozpočtů. To je klamné. O těchto administrativních reorganizacích se již mnoho let diskutuje na mnoha univerzitách. Nový zákon si tyto reformy uzurpuje a dává novým radám neomezenou moc nad školami, institucemi a jejich impozantním majetkem.

Existuje obava, že Fidesz použije tuto kontrolu, protože využila kontrolu médií: k potlačení nesouhlasných hlasů a rozrušení propagandy. Mezi její koníčky patří zlo imigrace, liberalismu a práva homosexuálů a transsexuálů. Šíří také neoficiální konspirační teorie o Evropské unii a předpokládaném plánu finančníka George Sorose zaplavit Maďarsko muslimskými přistěhovalci. Vláda již donutila veřejné univerzity, aby se vzdaly programů genderových studií. Právní obtěžování bylo použito k tomu, aby přimělo Středoevropskou univerzitu, bývalou budapešťskou instituci, kterou založil Soros a která byla zdrojem Orbánovy kritiky, k emigraci (většinou) do Rakouska. Freedom House, hlídací organizace, označila Maďarsko v roce 2010 za zcela svobodnou demokracii. Jeho poslední zpráva, zveřejněná tento týden, ji již druhý rok uvádí jako „hybridní systém“ (jeden krok od „autoritářského“). Maďarsko má nyní horší skóre než Srbsko.

Co se stane v Budapešti, nezůstane v Budapešti. Orbánovy myšlenky, které odmítají instituce, mají tendenci se šířit. Polská národní vláda již napodobila převzetí médií a soudů společností Fidesz. Populisté v Chorvatsku, České republice a Slovinsku podobné triky vyzkoušeli. Francouzská Marine Le Pen je také fanouškem Urbana. Jedním z důvodů úpadku demokracie na celém světě je, že její nepřátelé nadále sdílejí rady, jak ji podkopat.

Pokud by k politickému převzetí maďarské akademické obce, která je členem Klubu bohatých liberálních demokracií, mohlo dojít kdekoli. Ale být uvnitř Já Poskytuje také prostředky odporu. Po letech debat se Já Přijalo „mechanismus právního státu“. Země, které porušují právní zásady, mohou svou pomoc v zásadě omezit. Ve srovnání s velikostí své ekonomiky bylo Maďarsko největším čistým příjemcem Já Financování v letech 2014-20, podle výzkumného centra Bruegel. Je pravda, že snížení podpory bude obtížné. Evropská komise při přípravě pokynů postupovala pomalu a maďarští spojenci, zejména Polsko, se pokusí jakýkoli takový krok vetovat.