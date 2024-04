Natočil jsem zatmění Slunce pomocí iPhone 15 Pro, Galaxy S24 Ultra, Pixel 8 Pro a OnePlus 12 – toto je vítěz

Zatmění Slunce přišlo a odešlo a jaká je šance vidět vzácné přírodní jevy. Stejně jako všichni ostatní na úzké cestě úplného zatmění jsem byl nadšený z možnosti vyfotografovat zatmění Slunce svým chytrým telefonem. Poté, co jsem loni na podzim postavil několik nejlepších telefonů proti astrofotografii, myslel jsem si, že zatmění Slunce bude ideální čas na testování novějších telefonů.

To znamená vzít si s sebou Apple iPhone 15 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 8 Pro a OnePlus 12 na pořádný focení vlajkové lodi zatmění Slunce, abych zjistil, které z nich jsou pro danou příležitost nejlepší – a které vyjdou navrch. dělat to nejlepší. Nejlepší výsledky. Postavil jsem jich několik proti sobě, ale nikdy jsem přímo neporovnával, jak dobře zachycují slunce.

I když jsem nebyl v tom sladkém místě, abych viděl 100% totalitu, předpověď pro mě byla stále skromných 88% až 90% – více než dost na to, aby zatemnilo můj dvorek. Při focení fotoaparátem jsem se dozvěděl pár věcí o tom, jak nejlépe zachytit zatmění Slunce.

Nejprve jsem použil vhodný solární filtr a opatrně jej umístil před jejich kamery. Zadruhé jsem se dozvěděl, že nejlepší výsledky byly při použití jejich příslušných manuálních režimů, spíše než u automatického režimu. U každého jsou některé zvláštnosti a nuance, které vysvětlím níže, jako například nutnost je neustále vypínat z jejich makro a nočních režimů. Celkově bych však řekl, že téměř každý z nich odvedl docela dobrou práci při zobrazení různých fází zatmění Slunce.

Apple iPhone 15 Pro

Navzdory tomu, že má objektiv se zoomem kratší než jeho sourozenec, je iPhone 15 Pro uchazečem v našem nejlepším průvodci telefony s fotoaparátem. Zejména jeho 48MP hlavní fotoaparát si vedl dobře při zachycení kousku slunečního světla pronikajícího skrz mraky, když to bylo podle mého odhadu celkově na 80 %, ale jinde to velmi chybělo.

Na focení zatmění s iPhonem 15 Pro jsem považoval za nejtěžší, že postrádá manuální režim, což má za následek delší expozice téměř pokaždé. I když jsem ho držel stabilní pomocí stativu a držáku telefonu, iPhone 15 Pro mi nepřinesl žádné lepší výsledky. Ve skutečnosti jsou snímky zatmění Slunce 12MP fotoaparátem s 3x zoomem hlučné a plné uměleckých efektů. Téměř na každém snímku se zoomem jej iPhone 15 Pro pořizoval s rychlostí závěrky 1/15, což přeexponovalo slunce více, než jsem chtěl.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Působivé je, že Galaxy S24 Ultra poskytl jedny z nejpřesnějších fotografií zatmění Slunce, jaké jsem kdy pořídil. Většině lidí si myslím, že režim Auto stačí, ale lepší výsledky jsem měl při přepnutí do režimu Pro. To mi umožnilo ovládat rychlost závěrky a úroveň ISO podle mých představ, což vedlo k souboru ostřejších snímků slunce. Zajímavé je, že režim Pro omezuje zoom teleobjektivu na 20x, což si myslím, že dobře obstojí proti věcem, které jsem nafotil automaticky se 100x zoomem.

Je to proto, že opravdu nemohu uvěřit, že zachycuje detaily, které jiné kamery nedokážou, jako je jediná sluneční skvrna blízko středu slunce. Je těžké uvěřit, že 50MP fotoaparát a snímač s 5x optickým zoomem dokážou tyto detaily vydolovat, takže si myslím, že je tu malá nápověda na pozadí. Přiznám se také, že stabilizace na slunci při 100násobném zvětšení je docela obtížné, takže doporučuji použít stativ, aby se ustálil.

Google Pixel 8 Pro

Můj oblíbený telefon s fotoaparátem, Pixel 8 Pro, odvedl v tomto zúčtování překvapivě dobrou práci – rozhodně lepší než iPhone 15 Pro, ale ne natolik, aby porazil Galaxy S24 Ultra. Na jedné straně se ruční ovládání stává užitečným pro nastavení rychlosti závěrky natolik, aby bylo zachováno relativně nízké ISO. Tímto způsobem netrpěl stejně těžkým zacházením, které sužovalo iPhone 15 Pro.

Jediná zvláštní věc na používání ručních ovládacích prvků na Pixel 8 Pro je, že někdy se expozice scény na obrazovce zdála jasnější, než ve skutečnosti vypadala. Musel jsem to tedy kompenzovat focením na nižší rychlost závěrky, ale stabilizace alespoň udržovala věci v klidu. Jeden z mých oblíbených záběrů ze zatmění Slunce byl, když mraky na chvíli zakryly slunce se siluetou projíždějícího letadla.

OnePlus 12

Konečně je tu OnePlus 12. Přiznám se, že mě tento smolař docela překvapil, protože je dokonalým příkladem toho, jak může ruční ovládání udělat obrovský rozdíl při fotografování zatmění Slunce. Chtěl bych také zdůraznit, že stejně jako iPhone 15 Pro má jeho teleobjektiv 3x optický zoom, ale díky těmto ručním ovládacím prvkům dosahoval mnohem lepších výsledků.

S 50MP hlavním fotoaparátem vypadá zatmění téměř jako malá díra v záběru – ale přepnutím na 64MP teleobjektiv s 6x zoomem se rám pěkně vyplní. Na některých fotkách, kde je slunce mírně přeexponované, je to výsledek jeho automatického zachycení. Oproti tomu klidnější snímky pocházejí z použití ručního ovládání. Podobně jako u S24 Ultra se mi podařilo pořídit velmi blízké záběry zatmění – doplněné o více nejasných slunečních skvrn, než jaké jsem získal s vlajkovým telefonem Samsung. Technicky jsem mohl automaticky dosáhnout až 120x zoomu, ale bylo téměř nemožné dostat se do středu zatmění bez stativu.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Než ukončím toto focení zatmění Slunce, chci se podělit o další fotografie, které jsem pořídil s Galaxy S23 Ultra. Proč zahrnout loňský vlajkový telefon? No, je to kvůli jeho delšímu dosahu teleobjektivu – 10MP teleobjektivu s 10x optickým zoomem. I když má určitě mnohem delší dosah než všechny předchozí telefony, nemůžu říct, že by to dělalo velký rozdíl.

Ruční ovládání určitě pomáhá, ale když se slunce objevilo ve tvaru půlměsíce, musel jsem zvýšit ISO – což vneslo do záběru šum. Je to použitelné, ale řekl bych, že záběry S24 Ultra byly lepší.

Vedoucí telefon, který čelí zatmění Slunce: verdikt

Poté, co jsem se podíval na všechny obrázky a vzal v úvahu své zkušenosti s jejich používáním speciálně pro tuto příležitost, jsem nakloněn dát tento na Galaxy S24 Ultra. Jasně zvládá obrázky v delším rozsahu zoomu lépe než ostatní, což pomáhá zachovat detaily, aniž by docházelo k takovému zkreslení a šumu, jaké vidím u jiných telefonů.