Nové hře pro PlayStation trvá získání Platinum Cupu deset let

Nová verze pro PlayStation bude hráčům trvat nejméně 10 let, než se stanou platinovou, což je ke zklamání komunity PlayStation. Platinová trofej je poslední trofejí v každé hře PlayStation. Jakmile hráč odemkne předposlední trofej, získá platinu, která v podstatě ostatním hráčům sděluje, že daný člověk má 100% dokončení v dané hře. Není to nic jiného než vychloubání se, ale chlapče to cítí dobře. Lovci trofejí nejsou v konceptu trpělivosti úplně nováčci, existuje spousta náročných her, které vyžadují obrovské plýtvání časem, aby je mohli kompletně dohrát, ale hráč je obvykle proaktivní, aby se to stalo.

právě teď , Dlouho očekávané vydání The Stanley Parable: Ultra Deluxe Aby hráči získali trofej „Super Go Outside“, musí ve hře po dobu 10 let nic nedělat. Pokud omylem otevřete hru v roce 5, budete muset začít znovu. The Cup vyžaduje, aby hráči nehráli hru po celou dekádu, což znamená, že to nebude možné do dubna 2032. Samozřejmě, pokud jste lovci turnajů, víte, že technicky nemusíte hrát podle těchto pravidla. Jediný způsob, jak hra ví, že uplynulo 10 let, je přes vnitřní hodiny na konzole, takže je možné, že pokud nastavíte hodiny PlayStation na přesně 10 let, kdy jste hru hráli naposledy, můžete trofej odemknout. I když to není jisté, je nepravděpodobné, že by si mnoho lidí pamatovalo návrat ke hře za 10 let, zvláště pokud do té doby vyjde PlayStation 6. Hra je dostupná také na Xboxu, takže pokud hráči chtějí snadné (nebo velmi těžké) 100 Gamerscore, pravděpodobně toho lze dosáhnout stejným způsobem na konzolích Microsoftu.

Existuje několik her, které jsem vytvořil dříve, takže hráči mohou odemykat trofeje a úspěchy až po uplynutí určitého času. Batman City Byla tím známá, takže hráči museli během každé větší dovolené v reálném životě navštívit kalendářního muže v jeho kobce, aby si odemkli trofej/úspěch. Samozřejmě, že mnozí právě využili vnitřní mezeru v hodinách, ale někteří lidé čekali na její odemčení celý rok.

