Davis Cup: Velká Británie pokračuje ve vítězství nad Francií vítězstvím České republiky do čtvrtfinále | tenisové novinky

Joe Salisbury (vpravo) a Neil Skopsky pomohli Velké Británii dostat se do čtvrtfinále Davisova poháru v Innsbrucku

Velká Británie měla těžký začátek, když porazila Českou republiku a zajistila si postup do čtvrtfinále Davisova poháru.

Sobotní vítězství nad Francií zajistilo Leonu Smithsovi solidní pozici ve skupině C, ale gumové trio, které nyní hraje ve finále, nenechává žádný prostor pro chyby.

Porážka Dana Evanse 6-2 7-5 s Thomasem Machakem tedy vytvořila tlak na jeho spoluhráče, ale oni to dokázali, protože Cameron Norrie porazil Jerryho Lechku 6-1 2-6 6-1 před Joe Salisburym a Neilem. Skopský. V tie-breaku zvítězil 6-4, 6-2 nad Mshakem a Jerrym Wesleym.

Vítězství znamená, že Británie zůstane v úterním čtvrtfinále v klidu v uzavřeném Innsbrucku, což je opakování zápasu z roku 2019 s Německem, kde se Smithova strana dostala přes vrchol.

Poté, co 21letý Mshak, který je 100 míst pod Evansem, dosáhl největšího vítězství své kariéry, frustrovaný Brit prohlásil: „Byl to těžký zápas. Hrál dobře. Nehrál jsem dobře. místo ve skupině Druhý a on to nepřijal. Je to trochu nerozhodné.

„Česká republika je ale v Davis Cupu vždy velmi těžká. Vždy mají velkou vášeň, vždy hrají dobře. Věděl jsem, že budou dobří.“

Tím se Británie ocitla pod tlakem a Nouri proti 20letému Lechovi navzdory dominantnímu úvodnímu setu rozhodně neměl dobré výsledky.

Brit č. 1 ztratil cestu ve druhém setu a plně využil výhody svého mladého soupeře, ale Nouriho sebevědomí bylo po tak fantastické sezóně příliš hluboké.

Rozhodující okamžiky přišly brzy ve třetí směně, kdy Nuri zachránil brejkovací bod a pak ve velmi dlouhé hře zlomil Lechku, než odešel a vybojoval vítězství.

Cameron Norrie hrál spojkový tenis a porazil Jerryho Leschku ve třech setech

Francie ve čtyřhře předstihla Salisbury a Skopského, ale s primární výhrou zde byla od začátku ostřejší a využila dvou dvojchyb Veselého k brejku 5:4.

Zejména Salisbury vypadal při svém sobotním debutu nervózně, ale vypadal spíše jako jeden z grandslamových šampionů zde, předváděl působivé síťové dovednosti, podpořený solidním výkonem Skupského.

Postoupili brzy ve druhém setu a vůbec nedošlo k žádnému obratu a britský tým na konci slavil s radostí.

