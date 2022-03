Několik milionů po vyhynutí dinosaurů došlo v Grónsku k obrovskému impaktnímu kráteru asteroidu

Dánští a švédští vědci datovali masivní impaktní kráter Hiawatha, 31 km široký meteoritový kráter pohřbený pod 1 km ledu v Grónsku. Historiografie ukončuje spekulace, že meteorit byl ovlivněn po vzniku lidí, a otevírá nové chápání evoluce Země v postdinosauří éře.

Od roku 2015, kdy vědci z institutu GLOBE na Kodaňské univerzitě objevili impaktní kráter Hiawatha na severozápadě Grónska, je nejistota ohledně stáří kráteru předmětem mnoha spekulací. Mohlo se stát, že se asteroid srazil se Zemí teprve před 13 000 lety, kdy lidé planetu dlouho obývali? Mohlo to být tak, že jeho účinek podnítil téměř 1000 let globálního ochlazování známého jako Younger Dryas?

Nové analýzy písku a kamenných zrn z impaktního kráteru Hiawatha provedené přírodovědným muzeem v Dánsku a institutem GLOBE na univerzitě v Kodani a také Švédským přírodovědným muzeem ve Stockholmu ukazují, že odpověď zní ne. Impaktní kráter Hiawatha je mnohem starší. Ve skutečnosti byla v časopise zveřejněna nová studie vědecký pokrok Dnes (9. března 2022) se uvádí jeho stáří 58 milionů let.

„Umístění kráteru bylo obzvláště obtížné pro praskání, takže je velmi uspokojivé, že dvě laboratoře v Dánsku a Švédsku, používající různé metody datování, dospěly ke stejnému závěru. Jsem tedy spokojen s tím, že jsme určili skutečné stáří kráter, který je mnohem starší, než si mnozí lidé dříve mysleli,“ řekl Michael Storey z Přírodovědného muzea v Dánsku.

Identifikace nového věku kráteru nás překvapila. „V budoucnu nám to pomůže prozkoumat potenciální dopad dopadu na klima během důležité éry v historii Země,“ říká Dr. Gavin Kenny ze Švédského přírodovědného muzea.

Jako jeden z těch, kteří pomohli objevit impaktní kráter Hiawatha v roce 2015, profesor Nicolaj Krog Larsen z institutu GLOBE na Kodaňské univerzitě s potěšením potvrzuje přesné stáří kráteru.

„Je skvělé, že nyní znáte jeho stáří. Od chvíle, kdy jsme jej před sedmi lety objevili, jsme usilovně hledali způsob, jak kráter datovat. Od té doby jsme do této oblasti podnikli několik exkurzí, abychom shromáždili vzorky spojené s dopad Hiawatha,“ říká profesor Larsen.

Detekce stáří pomocí laserových paprsků a pískových zrn

Když asteroid Hiawatha narazil na zemský povrch a uvolnil o několik milionů více energie než atomová bomba, nebyla tam žádná ledová vrstva o tloušťce 1 km, která obalila severozápad Grónska. V té době byla Arktida pokryta deštným pralesem mírného pásma a hojným výskytem divoké zvěře – a teploty dosahovaly 20 stupňů.[{“ attribute=““>Celsius were the norm. Eight million years earlier, an even larger asteroid struck present-day Mexico, causing the extinction of Earth’s dinosaurs.

The asteroid smashed into Earth, leaving a thirty-one-kilometer-wide, one-kilometer-deep crater. The crater is big enough to contain the entire city of Washington D.C. Today, the crater lies beneath the Hiawatha Glacier in Northwest Greenland. Rivers flowing from the glacier supplied the researchers with sand and rocks that were superheated by the impact 58 million years ago.

The sand was analyzed at the Natural History Museum of Denmark by heating the grains with a laser until they released argon gas, whereas the rock samples were analyzed at the Swedish Museum of Natural History using uranium-lead dating of the mineral zircon.

Clear evidence that the Hiawatha impact disrupted global climate is still lacking. However, the crater’s dating allows the international research team working on the crater to begin testing various hypotheses to better understand what its impact was on both the local and global climate.

Facts:

At 31 km across, the Hiawatha impact crater is larger than about 90% of the roughly 200 previously known impact craters on Earth.

Although the Hiawatha impact crater is much smaller than the approximately 200 km-wide Chicxulub impact crater in present-day Mexico, which led to the demise of the dinosaurs, it would have devastated the region and may even have had wider consequences for the climate and plant and animal life.

When the Hiawatha impact occurred 58 million years ago the Earth had recovered from the catastrophic effects of the Chicxulub impact eight million years earlier and was entering a long-term warming trend that was to last about 5 million years.

