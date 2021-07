Chicago Bulls 6 stop 7 a 210 liber Byl to skvělý víkend pro 29letého strážce komba Tomáš Sodoranski. Sato, který tento týden zajal tým České republiky, aby vyhrál olympijskou kvalifikaci severně od hranice, několikrát prošel spojkou, aby vzal svůj tým do Tokia.

Česká republika zaznamenala během prázdninového víkendu několik velkých vítězství, protože se jako poslední země kvalifikovala na letní olympijské hry 2020 v japonském Tokiu. 3. a 4. července došlo v Kanadě a Řecku ke dvěma velkým vítězstvím.

Česká republika ohromila Kanadu a vyřadila je z olympijského střetu na jejich domácím trávníku, kde Sato vstřelil spojkovou ránu v prodloužení a vyhrál konečných 103: 101. 4. července vedl Sato Českou republiku k vítězství nad Řeckem v poměru 97: 72. Pak hra nebyla zdaleka tak těsná jako vítězství Kanady v prodloužení, které udrželo český tým naživu ve snaze kvalifikovat se na letní olympiádu. Tento měsíc.

Sato nemusí na schůzce s Řeckem proti Kanadě zatěžovat Českou republiku. Sado s 25 body za Řecko o víkendu zaznamenalo tucet bodů, tři doskoky, tři asistence, tři průlomy a dvě krádeže. Vystřelil také 4 – 7 z pole, 2 – 5 z oblouku a 2 – 4 z čáry volného hodu.

Chicago Bulls tlačí Českou republiku, aby se oficiálně kvalifikovala na letní olympiádu Tomasze Sadoranského

Česká republika nyní skončí v Přípravném kole týmového průvodce letních olympijských her. Dalšími třemi týmy ve skupině A s Českou republikou pro předkolo jsou USA, Francie a Írán.

31. července se Sado a Češi na setkání s USA setkají se svým hráčem Bulls a strážcem hvězdných střel Zakem Lavinem.

Běh v Tokiu však začne 25. července proti Íránu na české straně. Jediným íránským hráčem, který kdy hrál v NBA, je velký muž 7 metrů dlouhý Hemat Hadati, který trávil čas s Memphisem Chryslice a Phoenix Suns. Mohlo by to být jedno ze jmen, které by měl vidět, když Írán zveřejní konečný seznam olympijských her.

Sado obvykle hraje dobře ve vedení českého týmu v mezinárodním sportu. Po šestém místě pro Sado a český tým na mistrovství světa ve fotbale 2019 by tým mohl být jedním z týmů, na které by si během letních olympijských her měl dát pozor v Tokiu.