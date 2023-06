České Budějovice Evropské hlavní město kultury 2028 – Brněnský deník

V roce 2028 budou titul držet tři města, druhé z Francie a třetí ze spojenecké země mimo Evropskou unii. Obrazový kredit: P Kabat/c-budejovice.cz.

PRAHA 30. června (ČTK) – České Budějovice, hlavní město Jihočeského kraje, budou Evropským hlavním městem kultury České republiky v roce 2028, řekli dnes novinářům zástupci ministerstva kultury a poroty. Město Bromov na Královéhradecku bylo ve finále místní soutěže poraženo.

Titul uděluje Evropská unie od roku 1985 s cílem zdůraznit bohatství a rozmanitost evropských zemí a podpořit rozvoj kultury ve městech titulu. V roce 2028 budou titul držet tři města, druhé z Francie a třetí ze spojenecké země mimo Evropskou unii.

Kromě Broumova a Českých Budějovic se do české soutěže přihlásil také Liberec a Brno, finalisty vybrala porota loni v říjnu.

Výběrové řízení na hlavní město kultury začíná před šesti lety. Nejprve evropští a národní experti sestaví seznam potenciálních kandidátských měst, ze kterého pak vyberou to, které bude mít adresu. Titul dosud držely dvě české země: Praha v roce 2000 a Plzeň v roce 2015.

Dnešní vyhlášení výsledků se setkalo s hlasitým jásotem týmu Českých Budějovic. „Jedná se o unikátní projekt, který se v historii Českých Budějovic již nemusí opakovat. Celý tým udělal maximum,“ řekla ČTK starostka Českých Budějovic Dagmar Skłodová Barmová s tím, že téměř stostránkový projekt je potřeba dokončit ještě předtím. 2028 bude následovat.

Ministr kultury Martin Baksa (ODS) řekl, že složitý proces přípravy na titul zná z vlastní zkušenosti, absolvoval ho jako primátor Plzně před rokem 2015.

Baksa počátkem měsíce na jednání vlády ve Vimberku úspěšně požádal o navýšení rozpočtu svého ministerstva o dotace na přípravu projektu Evropské hlavní město kultury 2028. Částka by měla být rozdělena do šesti let, od roku 2024 do roku 2029, přičemž maximálně 480 milionů Kč.

Evropská komise uděluje vítězným městům finanční odměnu ve výši 1,5 milionu eur.

Podle Jana Hergeta, ředitele Státní agentury cestovního ruchu ČR, adresa přináší průměrný nárůst HDP na obyvatele o 4,5 % s tím, že efekt začíná dva roky před začátkem samotného kulturního roku a trvá do pěti let po jeho skončení.

Letos si titul odvezla města Veszprém v Maďarsku, Elefsina v Řecku a Temesvar v Rumunsku.

Český král Přemysl Otakar II., čítající asi 100 000 obyvatel, založil na soutoku Vltavy a Malé kolem roku 1265 rozlehlé náměstí a pravidelně se křižující ulice. V té době byl asi nejcennější zdejší památkou klášter dominikánů. vznikl Na západním okraji města, přímo nad řekou Vltavou.

České Budějovice se od samého počátku těšily různým výsadám, včetně práva vařit pivo, takže historie místního vaření piva, obecně známého jako Budweiser, sahá až do roku 1265. Pivovar Budvar byl založen v roce 1895 a v současné době je majetkem státu .

Ve čtrnáctém století se město rozrostlo a stalo se hlavním městem jižních Čech. Ale v následujících staletích trpěla častými válkami, požáry a epidemiemi. Pozitivní obrat ve vývoji města nastal v 19. století, kdy v roce 1832 vyjela do rakouského Lince z Budějovic koněspřežná dráha, v té době ojedinělý způsob dopravy, na evropském kontinentu neznámý.

Na konci druhé světové války v březnu 1945 byly Budějovice cílem náletů amerického letectva, které způsobily velké škody a ztráty na životech. Po válce byla z města odsunuta velmi významná německá menšina.

České Budějovice jsou sídlem Jihočeské univerzity a Jihočeského divadla a slavné výstaviště je dějištěm mnoha významných akcí. Historické centrum města bylo v roce 1980 vyhlášeno chráněnou oblastí.



