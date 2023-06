Galerie: Zde je bližší pohled na oficiální průvodce Zelda: Tears Of The Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vyšel před více než měsícem a jaký to byl měsíc! Každý z nás strávil stovky hodin zkoumáním této rozsáhlé Hyrule, porážením příšer a řešením hádanek za pochodu. Ale, přiznejme si, mnozí z nás na výletě uvízli raz dva.

Kam se tedy obrátit, když zjistíte, že jste uvízli v určitém problému a nemůžete se pohnout vpřed? Samozřejmě se můžete podívat na naši průvodcovskou kampaň TOTK v Nintendo Life (pokračujte dál, víte, že chcete), ale pokud hledáte něco trochu více fyzického, něco, co vám připomene staré dobré časy hraní, pak možná budete chtít procházet stránky oficiálního průvodce Piggyback.

Toto je tým, který dříve spolupracoval s Nintendem na řešení všech problémů v Breath of the Wild a Tears of the Kingdom vypadá docela podrobně. S vydáním našeho návodu tento týden, náš dobrý přítel a producent videa Čistý XboxCraig, dostal do rukou verzi v pevné vazbě a pořídil několik pěkných obrázků, aby ukázal, co je v obchodě.

Následující galerie se nyní ani nepoškrábe na povrchu všeho, co kniha obsahuje, ale pokud se stále snažíte hrát hru úplně naslepo, buďte varováni, možná najdete nějaké Před námi spoilery O tom, jak vypadají někteří nepřátelé a umístění nad zemí.

A pokud vás tyto fotografie inspirují k vyzvednutí vlastní kopie, odkazy na sběratelskou vázanou i standardní brožovanou vazbu najdete ve spodní části tohoto článku.

Nejprve se ale podívejme na knihu…

