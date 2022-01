Klauni lékaři slaví 20 let služby v českých nemocnicích

„Začali jsme před 20 lety s Gary Edwardsem, vizionářským klaunem a hudebníkem.

„Měl myšlenku rozdávat štěstí nemocnicím a začal navštěvovat nemocnice a sdružovat některé lidi.

„Nyní, o 20 let později, poté, co jsme začali s klaunem a nemocnicí, se stěhujeme do 63 nemocnic, osmi domů s pečovatelskou službou a jednoho domova sociální péče.

„Máme 86 profesionálních klaunů.“

Někdo mi řekl, že je velmi těžké stát se klaunem ve vaší společnosti. Jak to funguje, když to někdo chce dělat?

Katrina Slamová Kupošová|Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

„Ano, je to pravda, není to snadné.

„Ach, nemůžeš říct, že chci být klaun.

„Musíte se přihlásit, domlouváme nějaké zkoušky – je to opravdu zpovídaní lidí.

„Pak máme velmi dlouhé workshopy. Může to trvat tři dny, a pokud jsou zralé, můžeme vidět, jak mohou postupovat a posouvat se.

„Není to jen o uměleckých kvalitách, jde o snahu zachránit svět, ale skutečně pomáhat při poskytování služeb v nemocnicích.

„Po tomto se hlásí třeba 100 lidí. Vybíráme třeba čtyři.“

Mají tendenci být herci? Jaké typy jedinců se obecně uplatňují?

„Nemusí to být herci, ale obecně jsou, mají nějaké umělecké zázemí.

„Často jsou to univerzity, umění nebo hudebníci.

„Ale máme nějaké učitele na střední nebo v mateřské škole.

„Máme také evangelického faráře.“

Foto: Zdravotní klaun, ops

Brzy dosáhneme dvou let situace Kovit v České republice. Zdravotní klaun Jak nyní do českých nemocnic? Jaké jsou nyní podmínky?

„Bylo to těžké období pro všechny a byli jsme velmi vděční, že jsme se mohli tak rychle dostat do nemocnic.

„Nejen dlouhodobá spolupráce, ale také velká důvěra nemocnic – a náš velmi přísný zdravotní kodex – nám pomohly vrátit se velmi rychle zpět na trať.

„Do většiny našich nemocnic nebo do všech jsme se vrátili od loňského roku.

„Takže s nimi můžeme pracovat, ale samozřejmě to není jednoduché nejen pro klauny, ale hlavně pro zaměstnance.

„Díky vládě jsme také vytvořili nové projekty.

„Nabízíme online návštěvy, aby si lidé mohli objednat klauny a pozvat klauny do svého domova prostřednictvím online nástrojů.

„Nebo když jsme loni nemohli jít do pečovatelských domů, bylo to tak přísné, a protože byly zavřené, psali jsme lidem dopisy ve stylu klaunů a oni nám odpověděli.

„Také jsme pro ně provedli několik návštěv přes Skype.“