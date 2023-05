Koncepční nástroje AI od Blizzardu zní neuvěřitelně neohroženě

Nebyl to nejlepší týden v Blizzardutak to zkontrolujeme a uvidíme, jak to jde s něčím jiným než Sledování 2 Líbí se …Ano, Vedení společnosti rozesílá e-maily o tom, jak mohou nástroje umělé inteligence pomoci navrhovat kostýmy postav a „vytvářet koncepční umění“. roztomilý.

Shannon Liao, psaní pro New York časyzveřejnil úryvky z e-mailu, který minulý měsíc zaslal zaměstnancům Blizzardu hlavní designér společnosti Allen Adham. Píše: „Připravte se být ohromeni“ „Jsme na pokraji velkého vývoje ve způsobu, jakým vytváříme a provozujeme naše hry.“

Mluví o „Blizzard Diffusion“ –Hra na Stable Diffusion, jedné z nejpopulárnějších platforem AI pro generování obrázků– a říká, že v tuto chvíli „byla použita k vytvoření konceptu umění pro herní prostředí a také pro postavy a jejich oblečení“, i když také dodal Blizzard hledá další aplikace umělé inteligence pro vše od Nezávislé a inteligentní NPC ve hře „L Návrh úrovní s procedurální pomocí „Audio Reprodukce“, „Herní kodek“ a „Anti-Toxin“.

Blizzard je až donedávna jedním z nejznámějších a nejspolehlivějších videoherních studií na světě. Přežilo desítky let nejen proto, že vytváří skvělé hry, ale také proto, že se naplnilo Ty hry s nezapomenutelnými postavami. Slyšet, jak jsou lidé ve společnosti nadšení z toho, že je nechá trénovat roboty, aby obsluhovali algoritmus na dokud se neujal nějaký Tato práce mě trápí víc, než dokážu slovy vyjádřit.

Asi jediná dobrá zpráva, kterou lze v celém příběhu nalézt – včetně zmínky o podobných snahách ze všech stran Ahoj Studio 343 na Ubisoft– je skutečností, že jiný přístup k AI, který Blizzard zkoušel (a dokonce si ho patentoval), se již připravuje, protože „ Tento nástroj umělci trvalo příliš dlouho, než aby byl účinný.“