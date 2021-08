Jízda na kole, Joe Rocco Show, Incopos Party

Bydlení v oblasti St. Augustine přináší mnoho výhod, v neposlední řadě také počet možností zábavy a možností, co dělat a vidět. Tento týden má opět rozmanitost – umění, aerobik, hudbu, divadlo a klasická auta. Neexistuje žádná omluva, že se nudíte. Užívejte si a zůstaňte v bezpečí

Kolejnice na cyklostezky

Když mluvíme o praxi, první jízda na kole pořádaná St. John’s County Parks and Recreation je naplánována na pátek od 10 do 12 hodin. Cesta na dvě míle se uskuteční na části Palatka-to-St. Státní stezka Augustina. Registrace je bezplatná a jízda je otevřena všem věkovým kategoriím a úrovním dovedností.

Cora C. Harrison Preserve, kde trek zahájíte, se nachází na státní silnici 8980-9001 207, Hastings. Pro informace volejte 904-209-0333 nebo navštivte co.st-johns.fl.us/recreation.

Auta a káva v Muzeu klasických automobilů

Ať už se chcete podívat na klasická auta, nebo si o autech chcete popovídat s dalšími automobilovými nadšenci, tato událost je příležitostí, jak se v sobotu od 8 do 10 hodin proplétat výstavami klasických automobilů.28. srpna. Je to také způsob, jak zkontrolovat, co mohou nabídnout prodejci automobilů, pojišťovny, společnosti vyrábějící produkty pro péči o auto, opravny a další podniky. Vstup je zdarma.

Muzeum klasických automobilů Saint Augustine se nachází na dálnici 4730 Dixie. Pro informace volejte 904-806-4610 nebo navštivte ccmstaug.com.

Výstava Joe Rocca ve WB Tatter Studio Gallery

Můžete si o něm myslet, že je holičem v centru St. Augustine, ale Joe Rocco je skvělý umělec, který bude od neděle, kdy bude k dispozici v galerii od 16 do 20 hodin, předvádět v Galerii WB Tatter Studio Gallery. Jeho slavná umělecká díla sahají od křídy kresby k obrazům, od slavných hudebníků po vlajky, vystupoval na místech od Washingtonu, D.C. do Louisiany.

Výstava studia WB Tatter na 501 Anastasia Blvd. , Augustin. Pro informace volejte 904-907-1270 nebo navštivte wbtattergallery.com.

Incopos party

Kapela, kterou v roce 1991 založili tři přátelé ze střední školy, je známá svou alternativní hudbou a po celém světě prodala více než 23 milionů alb. Nyní pětičlenná kapela se objeví v úterý ve 20 hodin v St. Augustine’s Coliseum31. srpna.

Amp se nachází na 1340A A1A South, St. Augustine. Pro informace volejte 904-471-1965 nebo navštivte theamp.com.

Divadlo Limelight: Jednou

Oceněný muzikál Once Upon a Time nominovaný na Tony je nečekanou romantikou mezi irským hudebníkem a českým imigrantem. Obsazení také slouží jako orchestr pro minimální divadelní set.

Premiéra „Jednou“ ve čtvrtek, 2. září Prochází 3. října. Limelight Theatre se nachází na 11 Old Mission Avenue, St. Augustine. Pro informace nebo vstupenky volejte 904-825-1164 nebo navštivte limelight-theatre.org.