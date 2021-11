Rozvíjející se trhy – Akcie přerušují sérii ztrát, protože Fed ukazuje trpělivost při zvyšování sazeb

* Index MSCI Emerging Stocks vzrostl o 0,5 % a index měn o 0,1 %.

* Turecká lira zaostává za obavami o měnovou politiku

* Zisky v jihoafrickém randu jsou omezeny výsledky průzkumu ANC

* Čínský developer Kaisa klesl o 15 %

Napsal Susan Mathew

(Reuters) – Rozvíjející se akciové trhy ve čtvrtek přerušily sedmidenní sérii ztrát poté, co americká centrální banka uvedla, že se zvyšováním úrokových sazeb nijak nespěchá, zatímco zisky v jihoafrickém randu byly omezeny slabým průzkumem vládního Afrického národního kongresu. .. Výsledek.

V dobře známém a očekávaném kroku Fed uvedl, že začne omezovat nákupy dluhopisů, a naznačil, že se zvýšením úrokových sazeb počká na lepší růst pracovních míst, protože se snaží dát ekonomice co nejvíce času na zotavení z krize. pandemický. vyvolala stagnaci.

Aktiva rozvíjejících se trhů, která těžila z akomodativní měnové politiky hlavních centrálních bank, rozhodnutí ponechat sazby uvítaly.

Index MSCI Emerging Markets vzrostl o 0,5 % po ztrátě asi 2,7 % za posledních sedm seancí, přičemž těžké čínské akcie posílily o více než 0,8 %. Domácí výnosy na rozvíjejících se trzích se zastavily na svém maximu 5,68 %, pod vysokými úrovněmi naměřenými na vrcholu pandemie COVID-19 v loňském roce.

Měny rozvíjejících se trhů posílily o 0,1 %, čínský jüan posílil o 0,2 %, zatímco ruský rubl se vzdálil od třítýdenních minim.

Rizikovějším měnám se daří, protože ceny v USA zůstávají nízké, protože využívají úrokového diferenciálu, který zvyšuje jejich atraktivitu pro takzvané carry trade obchody.

Stratégové z TD Securities však zaznamenali úpravu inflačních očekávání, což naznačuje, že členové mají pochybnosti o její dočasné povaze.

“Ve spojení s uznáním, že plné zaměstnanosti by mohlo být dosaženo někdy v příštím roce, to nevypadá, že by Fed kopal v důsledku trpělivosti v politice,” řekl TD a naznačil, že dobré zprávy pro měny rozvíjejících se trhů mohou být krátké. . -Žít.

Jihoafrický rand se obchodoval beze změny, protože Africký národní kongres ve středu získal méně než polovinu hlasů v místních průzkumech s více než 80 % sečtených hlasů, což vyvolává otázky o schopnosti současné vlády provádět reformy, jako jsou ekonomické boje. .

Turecká lira prodloužila ztráty již třetí seanci v řadě, méně než 2 % ze svých historických minim.

Evropská banka pro obnovu a rozvoj uvedla, že „matoucí“ přístup centrální banky a vysoká inflace by mohly poškodit hospodářský růst Turecka, který očekává, že letos dosáhne 9 %. Mezitím prezident Recep Tayyip Erdogan ve čtvrtek řekl, že v roce 2021 očekává dvouciferný hospodářský růst.

Později během dne se očekává, že česká centrální banka zvýší úrokové sazby alespoň o 50 bazických bodů poté, co Polsko ve středu zvýšilo o 75 bazických bodů. Česká koruna vůči euru posílila o 0,2 %, zatímco polský zlotý klesl o 0,1 %.

Ugandský vůdce Yoweri Museveni vyzval k summitu afrických vůdců, aby projednali konflikt v Etiopii, který ve středu zaznamenal masivní výprodej etiopských dluhopisů.

