15 deskových her, ze kterých by byly opravdu skvělé filmy

Politické intriky jsou i nadále základním kamenem populární televize. Od „House of Cards“ po „Game of Thrones“ rádi sledujeme zkorumpované jedince, jak mění dynamiku moci. To se dokonale promítá do her se sociálním uvažováním a silná vlna politického vzrušení na scéně „převratu“ může mít nevyužitý potenciál. Hra, kterou v roce 2012 vyvinuli Rikki Tahta, Sacha Alexander a Haig Tahta, začíná tím, že hráči obdrží dvě náhodné karty, tajnou kombinaci kterékoli z pěti hlavních rolí: kapitán, vévoda, velvyslanec, hraběnka a zabiják. Každá role umožňuje jedinečné schopnosti, ale hráči mohou lhát o rolích, které zastávají. Hráči mohou vyvolávat cheaty ostatních hráčů, což jim způsobí ztrátu rolí, nebo mohou sesbírat sedm žetonů, aby provedli převrat a automaticky odstranili roli ze hry. hráčská ruka. Poslední hráč, který stojí, vyhrává den.

Zatímco politické vedlejší zápletky soutěží „Star Wars“ jsou hodně nenávistné, toto bludiště vlivu je skvělým referenčním bodem pro „Inverzi“, která by znovu vytvořila futuristickou/intergalaktickou estetiku box artu. Tradice hry hovoří o korporátní vládě, která umístila několik bohatých lidí na pozice absolutní moci. Což vedlo k vytvoření odbojové skupiny, která se snažila infiltrovat do řad, právě včas pro Andor. „Puč“ bude svědkem velkého množství postav, jak uvnitř, tak převážně mimo vládu, které podrobí svá spojenectví zkoušce, když se snaží přežít ve společnosti na pokraji revoluce. Kdokoli se může spiknout s odporem a pomoc zvenčí se zatím může dostat jen k vám.

Pro milovníky: Prequely „Star Wars“, „House of Cards“ a „Cloud Atlas“