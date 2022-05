Japonsko znovu otevírá své hranice zahraničním turistům

Japonsko kvůli koronaviru uvolňuje své hraniční kontroly, aby obnovilo zahraniční turistiku od 10. Poprvé od začátku pandemie bude mít vstup povolen omezený počet návštěvníků ze zahraničí.

Japonský premiér Kishida Fumio říká, že je to jen pro případ, že by byli součástí zájezdu s průvodcem.

Kishida oznámil velmi očekávaný plán pro turistický sektor v Tokiu 26. května.

Podle revidovaných pravidel bude povolena návštěva cestujícím z 98 zemí a regionů, včetně Spojených států, Jižní Koreje a Číny.

Úředníci říkají, že omezení vstupu na skupinové výlety umožní úřadům lépe kontrolovat potenciální šíření koronaviru.

Japonský premiér Kishida Fumio oznámil plán na znovuotevření hranic pro omezený počet zahraničních turistů v Tokiu, 26. května 2022.

Kishida také oznámil plán obnovit do konce června mezinárodní lety na letiště New Chitose na Hokkaidó a také na letiště Naha na Okinawě. Oba slouží jako vstupní brány do oblíbených vyhlídkových míst.

Aby vláda vyhověla návratu turistů na japonské pláže, zvýší od 1. června denní limit pro příjezdy do zámoří na 20 000 za den.

Japonsko je jediným členem G7, který stále omezuje počet návštěvníků, i když Kishida ponechal možnost změny: „Budeme i nadále monitorovat infekční situaci a ve fázích se snažíme přijmout stejnou úroveň počtu turistů, jako jsme měli dříve.“

Většina karanténních opatření by měla být zrušena

Úředníci kategorizovali země a regiony do tří skupin podle rizika infekce. Návštěvníci z nižší rizikové skupiny budou osvobozeni od testování na viry a vlastní karantény, i když nebyli očkováni.

Na základě tohoto systému se odhaduje, že 80 procent návštěvníků nebude muset být po příjezdu do karantény.

Testování při příjezdu a domácí karanténa nejsou vyžadovány v následujících zemích a regionech:

Afghánistán, Alžírsko, Argentina, Arménie, Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán, Bahrajn, Bangladéš, Belgie, Benin, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Kambodža, Kamerun, Kanada, Chile, Čína, Kolumbie, Kostarika, Cote d‘ Pobřeží slonoviny

Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Džibutsko, Dominikánská republika, Ekvádor, Salvador, Estonsko, Etiopie, Finsko, Francie, Německo, Ghana, Řecko, Guatemala, Hong Kong, Maďarsko, Island, Indonésie, Írán, Irák, Irsko, Izrael, Itálie, Jamajka, Jordánsko, Keňa, Kyrgyzstán, Laos, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Madagaskar, Malawi, Malajsie, Mexiko, Monako, Mongolsko, Černá Hora, Maroko, Mosambik, Myanmar, Nizozemsko, Nový Zéland, Nigérie, Norsko, Palau, Panama , Papua Nová Guinea, Paraguay, Filipíny, Polsko, Katar, Jižní Korea, Rumunsko, Rusko, Rwanda, Srbsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Jižní Afrika, Jižní Súdán, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Tanzanie, Thajsko, Timor- Leste , Uganda, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké, Zambie

Testovací turné probíhá

Aby vláda viděla, jak bude nové uspořádání fungovat, sponzoruje zkušební kola, která začala 24. května.

Malé skupiny ze Spojených států, Austrálie, Thajska a Singapuru navštěvují vyhlídková místa po celém Japonsku.

Úředníci se během cesty ptají návštěvníků, aby lépe pochopili, jak zajistit bezpečný a příjemný zážitek pro nadcházející skupiny.

Lidé účastnící se vládou sponzorovaného pilotního turné navštěvují malebná místa v Kanazawě v prefektuře Ishikawa. Dne 25. května 2022.

podpora průmyslu

Podniky, které těží z příjezdového cestovního ruchu, volají po uvolnění hraničních kontrol ve snaze oživit japonskou ekonomiku zasaženou pandemií.

Ino Shinichi, prezident Nippon Airways, říká, že zámořští rekreanti se touží vrátit.

„Slabý jen přispěl ke zvýšené poptávce po cestování do Japonska. Doufám, že hraniční kontroly budou uvolněny stejným tempem jako v jiných zemích G7, aby se stimulovala domácí ekonomika.“