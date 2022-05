Touken Ranbu Warriors pro PC přichází na západ 24. května

Vydavatelé Koei Tecmo a Hry DMM bude vydán PC Kopie Token Ranbu Warriors přes pára Společnosti oznámily 24. května po celém světě za 59,99 USD. Digital Deluxe Edition bude také k dispozici za 109,99 $. Bude podporovat rozlišení 4K a snímkovou frekvenci až 60 snímků za sekundu. Nabídka je nyní k dispozici.

Token Ranbu Warriors Poprvé byla vydána pro Switch a PC prostřednictvím DMM Games Player 17. února v Japonsku. Jak již bylo dříve oznámeno, verze Switch se má celosvětově objevit 24. května.

Zde je přehled hry prostřednictvím souboru Stránka Steam:

Tajné drama Sengoku Era začíná právě teď.

Token Ranbu Warriors Jedná se o akční hru, která je výsledkem spolupráce mezi „Spirit of the Codes“ simulační hra Dva Touqin Ranbu: Online Uvádí DMM Games and nitroplusvzrušení „1 za 1000“ válečníci série Hry Koei Tecmo.

Dva Ranbow obojky Konečně ve 3D zobrazení. Podívejte se na nejkrásnější kresby v historii válečníci série. Po 3D bojišti se prohánějí postavy Touken Danshi, které budou fanouškům výchozího materiálu povědomé. Navíc vzrušení, od kterého byste čekali válečníci V sérii si můžete užít bitvy s bohatou nabídkou animací, jako je boj s partnerem a souboj. odbornost Tvrdé a krásné bitvy s Touken Danshi.

Patnáct čepelí z driftovací základny Honmaru je ztělesněno v historickém dramatu zasazeném do éry Sengoku. Zažijte originální epický příběh, který najdete pouze v této hře.

příběh Touken Danshi, inkarnát s 15 čepelemi, který se bez cíle unášel bez mistra Sanywy, je náhle napaden armádou reakční historie. Po bitvě byli tehdejší vládou pověřeni provedením „ofenzivního vyšetřování“. Super Blades nemají jinou možnost, než odejít do chaotického světa éry Sengoku, jehož historie se již začíná měnit. Honmaru slouží jako základna pro Touken Danshi. Užijte si mnoho speciálních akcí a předmětů, které najdete pouze v tomto titulu.

Touken Danshi lze volně umístit do 3D obrazového honmaru, což je základ postav, ve kterých žijí. Hráči mohou také sledovat vystoupení Toukena Danshiho v honmaru, stejně jako sledovat jedinečné originální události titulu, ve kterých se vzájemně ovlivňují. Mezi bitvami si hráči mohou dát pauzu a užít si minihry, jako je „Pose Matching“ a „Tag“. Součástí je také obrázkový režim, kde si hráči mohou fotit Touken Danshi.

Součástí je snadný režim, takže se v něm najdou i ti nejméně zdatní hráči Akční hry Hra se dá jednoduše ovládat. Zahrnuty jsou dva typy ovládacích prvků: „Normální režim“, který představuje ovládací systém tradičně používaný válečníci Série a „Easy Mode“, který používá ovládání pro hráče, kteří jsou méně zdatní v akčních hrách. To druhé vyžaduje pouze jednoduché zadávání tlačítek, takže si hráči budou moci užít krásné akce.



Luxusní digitální kopie

The Token Ranbu Warriors Digital Deluxe Edition je slevový balíček, který obsahuje hlavní hru i obsah níže.

Obsah obsažený v Digital Deluxe Edition:

Pět honmaru tapet (*1)

Pět dalších hudebních skladeb (*2, *3)

16 uchiban outfit (*4,*5,*6)

*1: Za určitých podmínek se změny provedené na tapetě honmaru nepoužijí.

*2: Další hudba obsahuje tři skladby bojové hudby a dvě skladby honmaru. Další hudbu si můžete poslechnout výběrem „Memoirs“ – „Music Album“ z Honmaru.

*3: „Honmaru Music Change“ lze použít po naskenování hry.

*4: Uchiban oblečení je různé formy oblečení ze zdrojového materiálu Dva Touqin Ranbu: Online Dá se nosit v bitvě.

*5: Uchibanské kostýmy lze nosit pouze v honmaru nebo během bitvy „Replay“. Nelze nosit v bitvě „Sortie“.

*6: Postavy, které nosí kostýmy uchiban, nebudou zraněny. Při nošení se měřidlo Hissatsu snáze vyplní.

Poznámky: