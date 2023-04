Nosí čeští muži sukně?

Český textilní a módní návrhářství se soustřeďuje v Liberci, právě na Fakultě textilní Univerzity v Liberci, kde Ondage Ludin působí jako lektor na katedře oděvního návrhářství. Před časem se rozhodl prolomit některé české bariéry a navrhnout avantgardní sukně pro muže.

Foto: Radek Pirkl, VUT v Liberci

„Pánské sukně byly od pradávna a v Čechách byly pánské sukně a zavinovačky součástí slovanského denního oblečení. Dnes vidíme muže nosit kilty, tak jsem chtěl zkusit a experimentovat se sukněmi, abych se cítil. moje překvapení, zjistil jsem, že jsou neuvěřitelně pohodlné a praktické. Když jsem je nosil na zahradě na zimu na štípání dřeva, byl jsem ohromen rozsahem pohybu, který poskytoval. Ve srovnání s kalhotami je to neomezené.“

Ondřej říká, že při navrhování pánských sukní je důležité pracovat s přírodními materiály.

„Používám čistou vlnu nebo kombinaci vlny a některých dalších přírodních materiálů. Přírodní materiály jsou vhodné do horkého i studeného klimatu. Mnoho lidí říká, že vlnu nosit nemohou, protože svědí, ale jde o zpracování. Můžete mít měkké vlněné materiály jako bavlna.

„Mám několik odvážných klientů, pro které navrhuji sukně. Neříkám, že jich je hodně, ale pár jich mám. Navrhuji sukně dle příležitosti a požadavků klienta. Někdy se inspiruji skotskými kilty, ale jindy sáhnu po modernějším vzhledu. V dnešní době s touto myšlenkou experimentuje mnoho designérů, například japonští designéři jsou v tomto ohledu velmi kreativní.





V roce 2022 si český filmový režisér Stefan Vodraska oblékl smoking a černou sukni za svou karlovarskou cenu za Nekonečný příběh PSH.

Dalším průkopníkem tohoto módního trendu je 35letý český IT expert Tomasz Jahalka z Burdubice. Jednoho horkého léta přesvědčila svou sestru, aby se převlékla do sukně, a nikdy se neohlédla. Nosí lehké, pohodlné a nenabírané sukně. Před několika lety vylezla na horu Sneska v sukni a dostala se do novinových titulků. Bonusem je podle ní větší pozornost mladých žen. Usmívají se a říkají „pěkná sukně“ nebo tak něco „Jdeš komando?“ Thomas se směje. Říká, že na muži v sukni není nic neobvyklého. „Před stoletím ženy zvedly obočí, když nosily kalhoty. Chce to trochu sebevědomí.“ On říká.