Sledujte, jak se 13letý chlapec stane prvním člověkem, který kdy porazil klasický Tetris

Blue Scotty dokázal to, co se dlouho zdálo nemožné

13letý Blue Scuti se stal prvním člověkem, který kdy porazil klasický Tetris NES. Blue Scuti překonalo celkem tři světové rekordy – včetně tohoto monumentálního počinu – během semifinálového zápasu 2023 Classic Tetris World Championship (CTWC). Úterý je Celé video zveřejnil na svém kanálu YouTube.

Mohlo by být úsměvné si myslet, že 34 let stará hra ještě nikdy nebyla poražena – ale je to přesně tak. od té doby Tetris (neboli Classic Tetris) byl vydán na NES a byl skutečně považován za nepřekonatelný. Hráči budou hrát co nejdéle, dokud nedosáhnou úrovně 29, kdy figurky padnou tak rychle, že se bude zdát nemožné držet krok. Dokud se na scéně neobjevil Blue Scuti, byl vždy poražen pouze AI.

Vítězná strategie Blue Scuti byla vyvrcholením stylu vyvinutého mladšími hráči v posledních letech. Tyto novější strategie, jako je „hyper-tapping“ a „rolling“ později, se objevily v roce 2016 a 2020, což hráčům umožňuje ovládat ovladač NES rychleji než tlačítka klepnutím na spodní stranu ovladače. Do roku 2022 většina hráčů účastnících se CTWC používala některé verze těchto strategií.

V 38minutovém videu můžete vidět, jak se Scottyho stres blíží stále vyšším úrovním. Okamžitě po brilantním zákroku se dostane na zamrzlou herní obrazovku – signalizující vítězství – a při sundání rukavic říká přešťastně „Ach můj bože“. „Cítím brnění v ruce a necítím svou ruku,“ říká s obličejem v dlaních.

v Pozápasový rozhovor se streamerem ITZsharkyBlue Scottie popisuje, že byl po 30 minutách hraní nervózní, ale „stále byl schopen trefit pětky“. „Pokud vynecháte jedno kliknutí 5, přehrávání může skončit,“ dodal.

To se nikdy nestalo a zapsalo se tak do historie Tetrisu.

