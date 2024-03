Hledejte „Démonickou kometu“ nyní a během úplného zatmění

Přihlaste se k odběru vědeckého zpravodaje CNN Wonder Theory. Prozkoumejte vesmír se zprávami o fascinujících objevech, vědeckém pokroku a dalších.





Neobvyklá rohová kometa známá řadou nedávných vzplanutí bude na noční obloze viditelná po zbytek března – a astronomové očekávají, že se takzvaná Ďáblova kometa během března objeví vzácně. Úplné zatmění Slunce 8. dubna.

Proč přesně dynamická kometa nabývá tvaru, který vedl ke srovnání s vesmírnou lodí Millenium Falcon z filmů „Star Wars“, když je explozivně aktivní, zůstává pro vědce záhadou. Ale toto nebeské těleso absolvuje pouze jeden oběh kolem Slunce přibližně každých 71 let, podobně jako Halleyova kometa, což z jeho vyhlídek na blízké pozorování činí příležitost, která se stane jednou za život.

Vzhledem k tomu, že kometa neprojde blízko Země znovu po celá desetiletí, mohla by kolektivní pozorování astronomů poskytnout klíčové poznatky o skutečné povaze a chování Pons Brooks.

Nebeské těleso, oficiálně známé jako kometa 12P/Pons-Brooks, provede svůj nejbližší průlet od Slunce 21. dubna ve vzdálenosti 74,4 milionů mil (119,7 milionů km). Od naší hvězdy. Kometa pak projde nejtěsnějším přiblížením k Zemi 2. června, ale bude od naší planety vzdálena 139,4 milionů mil (224,4 milionů kilometrů) a nepředstavuje žádné nebezpečí.

Podle Dr. Paula Chodase, ředitele Centra pro studium objektů v blízkosti Země, a Davide Farnocchia, navigačního inženýra, v laboratoři Jet Propulsion Laboratory NASA poskytne těm na severní polokouli nejlepší pozorování posledních 10 dnů března. v roce 2018. Pasadena, USA Kalifornie.

„Kometa se při přibližování ke Slunci mírně zjasní a na západě by měla být viditelná pouhým okem asi hodinu po západu slunce,“ uvádí společný e-mail od Chodas a Farnocchia. „Měli byste jít někam daleko od městských světel a s nerušeným výhledem na západní obzor. Bylo by vhodné použít dalekohled, protože bez nich může být obtížné kometu lokalizovat.“

Po 2. dubnu bude kometa na cestě k pohybu na denní oblohu a nebude již viditelná pro pozorovatele noční oblohy, ale bude viditelná, když 8. dubna měsíční stín dočasně zakryje tvář slunce.

„Kometa bude asi 25 stupňů od zatmělého Slunce,“ uvedli Chodas a Varnocchia prostřednictvím e-mailu. „Kometu během úplného zatmění Slunce by mělo být docela snadné najít, stejně jako několik planet, ale hlavní pozornost během těchto čtyř minut by měla být na zatmění Sám!“

Poté, co kometa koncem dubna dosáhne svého nejbližšího bodu ke Slunci, známého jako perihelium, se nebeské těleso posune na jižní noční oblohu a bude viditelné pouze pro osoby na jižní polokouli.

Dva plodní objevitelé, Jean-Louis Pons a William Robert Brooks, nezávisle na sobě poprvé pozorovali Ďáblovu kometu v roce 1812. Je však pravděpodobné, že kometa během tisíců let uskutečnila mnoho cest kolem Slunce, dlouho předtím, než astronomové uvěřili, že kometa je nějaká kometa. jiná věc. „V atmosféře je něco divného,“ řekl Dr. Dave Schleicher, astronom z Lowell Observatory v Arizoně.

Astronomové odhadují, že průměr masivní komety se pohybuje od 6,2 do 12,4 mil (10 až 20 kilometrů), řekl astronom Dr. Teddy Carretta, postdoktorand na Lowellově observatoři.

Vzácný návštěvník má zelený vzhled typický pro většinu komet, protože obsahuje dvouatomové molekuly uhlíku, které absorbují sluneční světlo a vyzařují barvu, která se z naší perspektivy jeví jako zelená, řekl Schleicher.

Pons Brooks nedávno upoutal pozornost astronomů poté, co projevil zajímavé chování, které způsobilo, že kometa vyvinula rohatý vzhled a vzlétla napříč naší sluneční soustavou.

Kometa byla za posledních osm měsíců svědkem řady explozí, které vyvrhovaly plyn a prach. Zatímco takové úniky nejsou u komet neobvyklé a u jiných komet byl pozorován srpek nebo tvar Pac-Mana, je těžké vědět, co je pro Pons Brooks normální.

„Řekl bych, že je to poněkud neobvyklé, pokud jde o počet explozí, ke kterým došlo,“ řekl Schleicher. „Na druhou stranu to není tak, že byste měli dobré záznamy z minulosti, abyste věděli, co je typické. A mám podezření, že vzhledem k poměrně velkému počtu explozí, ke kterým došlo za posledních osm měsíců, je celkem jasné, že se jedná o pravidelný výskyt pro Ponce Brookse.“

Gianluca Masi/Projekt virtuálního dalekohledu Projekt Virtual Telescope Project zachytil pohled na kometu nad Mancianem v oblasti Toskánska v Itálii pod nejtemnější oblohou poloostrova.

Komety jsou kusy prachu, skály a ledu, v podstatě zmrzlé zbytky z formování sluneční soustavy. Obsahují také mrazící prvky, jako je oxid uhličitý a oxid uhelnatý.

Schleicher řekl, že komety se zahřívají a září, když se přibližují ke Slunci, a některé zmrzlé plyny uložené v kometách se nemusí příliš zahřívat, než se začnou měnit v páru.

„Myslíme si, že primární hnací silou se samozřejmě zahřívá slunce,“ řekl. „Kometa se blíží, léta seděla v hlubokém mrazu. Teplo se dostane z povrchu dolů tam, kde je oxid uhličitý nebo oxid uhelnatý led.“

Astronomové se domnívají, že k Pons-Brooksovým explozím došlo v důsledku opakujících se událostí, kdy teplo odpařuje materiál uvnitř komety, což způsobuje nárůst tlaku a narušení povrchu. Zatímco exploze plynu by nebyla vidět v dalekohledech, prach z ní vyhozený by vytvořil typ událostí pozorovaných z Ponce Brooks, řekl Schleicher.

Vědci vystopovali výtrysky materiálu pozorované vystřelující z komety, když explodovala do dvou zdrojových oblastí na jejím povrchu. Astronomové jsou zmateni, proč „celý povrch neexploduje jako blázen,“ řekl Schleicher.

Pozorování naznačují, že led se odloupl z většiny povrchu nebo že se led vypařil a zůstala po něm jen hlína, ale astronomové si „nejsou zcela jisti, který z těchto mechanismů řídí show,“ řekl.

Propletený sled událostí Možný To přispělo k výraznému vzhledu Ponce Brookese, ale může to být také způsobeno naším pohledem na kometu, řekl Carretta.

„To jsou trojrozměrné věci,“ řekla Carretta. „Když fotíme noční oblohu, fotíme je v omezeném rozsahu barev a všechny jsou ploché ve dvou rozměrech. Díky tomu budou věci, které by vám jinak mohly dávat dokonalý smysl, kdybyste byli schopni vstát.“ a procházet se a vidět je ze dvou různých perspektiv, vypadat mnohem komplexněji, než ve skutečnosti jsou.“

Astronomové monitorují Pons Brooks v naději, že odhalí více podrobností o rychlosti rotace nebo rychlosti rotace komet při pohybu vesmírem. Doba rotace Pons Brookes je 57 hodin, což je déle, než se očekávalo, a astronomové chtějí vědět, zda výtrysky materiálu emitované kometou ji zrychlují nebo zpomalují.

Schleicher ale doporučuje pozorovat kometu raději nyní než během zatmění.

„Za všechny své roky jsem viděl spoustu komet. Viděl jsem jen dvě úplná zatmění a tohle by bylo číslo 3. První, které jsem viděl, bylo v roce 1991, z Baja. To bylo mimořádné. Pamatuji si uvědomil si, že není divu, že to bylo považováno za nejpozoruhodnější podívanou v „Nebe může vidět kdokoli na zemi. Vydejte se na cestu a uvidíte to všechno. Nepochopíte to, dokud jednu neuvidíte.“