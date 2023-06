Knights of the Old Republic 2 obnovený modifikátor obsahu říká „Aspyr neudělal nic špatného“ ruší DLC

Jeden z původních programátorů, který byl součástí dobrovolného úsilí přinést obnovené modifikace obsahu do Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – Sith Lords říká, že Aspyr Media „neudělali nic špatného“, když zrušili DLC pro Switch.

Aspyr Media v pátek odhalila, že Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – dlouho očekávaný stahovatelný obsah Sith Lords a obnovený obsah, nyní nakonec na Nintendo Switch nepřijde. Tým nevysvětlil, proč „nepostoupil s obsahem ke stažení“, ani nenabídl vrácení peněz, místo toho se rozhodl nabídnout bezplatný klíč k jedné ze sedmi dalších her Star Wars.

Pojďme si zahrát hru Star Wars Jedi: Survivor! První tři hodiny se cítím silný!

Když fanoušci reagovali na novinky, modder zbyl2 – který pomohl v první řadě přinést obnovené úpravy obsahu na PC – se objevil v komentář na subredditu KOTOR a řekl: „Aspyr neudělal nic špatného. Citujte mě. Škoda, že to skončilo tak, jak to dopadlo.“

„O společnosti Aspire a naší spolupráci za posledních osm let mohu říci jen dobré věci,“ dodali.

Návrhář také dal jasně najevo, že zrušení nemělo nic společného s „špičkovými společnostmi, které nechtějí dát uznání modnímu týmu“.

„Vytvořil jsi modul. Výše ​​uvedené je 100 procent nepravdivé a je mi líto, že jsi dostal tolik hlasů pro, protože teď se ty fámy rozšíří.“ Řekl.

„Bylo skvělé pracovat s Aspyrem a nabídli, že poctí celý tým dlouho předtím, než jsem se na to vůbec zeptal.“

Tuto obavu to zcela nevyřešilo někteří kluci kteří si myslí, že by jim měla být nabídnuta „alespoň částečná náhrada“ [Aspyr] Hru prodal na základě toho, co se ukázalo jako falešný slib.“

Loni touto dobou bylo oznámeno, že remake Star Wars Knights of the Old Republic byl „ve vážných potížích“ a „odložen na neurčito“ poté, co Aspyr vyhodil uměleckého ředitele a designového ředitele hry a řekl zaměstnancům, že vysoce očekávaný remake Vážně to byl „vypnuto“.

Dramatické rozhodnutí přišlo poté, co Aspyr, který v té době na hře pracoval tři roky, předložil vertikální snímek Lucasfilmu a vydavateli Sony, kteří si mysleli, že demo „není tam, kde ho chtěli“.