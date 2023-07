Jak se Johnny Depp cítí rok po své virální zkoušce s Amber Heard

Před více než rokem byl proces pomluvy známý jako Depp v. Slyšel, a i když od té doby došlo k různým aktualizacím týkajícím se následků této právní ságy, bývalí manželé Johnny Depp a Amber Heard šli v podstatě každý svou cestou. Když se podíváme konkrétně na Deppa, i když zpochybňuje myšlenku, že by tato kapitola jeho života byla jeho „érou návratu“, byl jistě zaneprázdněn řadou projektů. Nyní je také údajná aktualizace o tom, jak se konkrétně cítí více než rok poté, co virový experiment skončil.

Tvrdí to nejmenovaný zdroj, který s ním mluvil lidéDepp „uzavřel kapitolu“ procesu v měsících bezprostředně následujících po jeho skončení, přičemž jeho tehdejší snahy zahrnovaly práci na francouzském filmu Jane du Barry a hráli koncerty v Evropě s kytaristou Jeffem Beckem, který v lednu zemřel. Tento zdroj dodal:

Cítí se neuvěřitelně šťastný, že dělá to, co miluje.

Pro ty, kteří se potřebují osvěžit, skončil Depp v. Heard s tím, že porota rozhodla na prvním místě ve prospěch Johnnyho Deppa. Piráti z Karibiku Herec dostal od Hearda odškodné 10 milionů dolarů a 5 milionů dolarů jako represivní odškodnění, ačkoli Heard dostal od Deppa odškodné 2 miliony dolarů. Do následujícího prosince se oba právní týmy dohodly na snížení Heardovy platby na 1 milion dolarů, které pak Depp věnoval různým charitativním organizacím. Podle tohoto zdroje je tento příběh poměrně pozdě a on se zaměřuje na věci, které mu přinášejí radost. Na to, co v poslední době dělal, udělal reklamu pro český filmový festival a ještě hrozivější poznámka, že si zlomil kotník, kvůli čemuž musela jeho kapela Hollywood Vampires přesunout některé z termínů turné.

Pokud jde o Amber Heard, prodala svůj hollywoodský dům a nyní žije v Madridu ve Španělsku se svou 2letou dcerou a podle jiného, ​​nejmenovaného zdroje, „má čerstvou energii a zaměřuje se na věci, které miluje.“ Před více než týdnem herečka otevřeně prohlásila, že její osobní život zůstává oblíbeným tématem konverzace při propagaci jejího nového filmu. v pekle“ s tím, že povýšení bylo „pevným prvním krokem k opětovnému získání kontroly nad jejím vyprávěním“. Také bylo hlášeno, že Heard píše knihu o všech věcech Depp v. Trial. Slyšel, i když to nebylo oficiálně potvrzeno.

Ačkoli ji získal Vertical Entertainment Jane du Barry Pro vydání v Severní Americe není stanoveno v plánu uvedení filmu na rok 2023 ani v plánu uvedení filmu na rok 2024, takže se uvidí, kdy zájemci v USA uvidí první film Johnnyho Deppa po soudním procesu. Mezitím Amber Heard zopakuje Meru na prosinec Aquaman a ztracené královstvía zatímco v pekle Nedávno měl premiéru na filmovém festivalu v Taormině na Sicílii a zatím nemá rozsáhlé domácí datum vydání.