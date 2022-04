Emma Raducano: Kapitánka Billie Jean Cup Anne Keuthavong říká, že teenageři by měli být silnější | tenisové novinky

Kapitán Velké Británie Billie Jean King Anne Keuthavong podpořila šampionku US Open Emmu Raducanoovou, aby se stala ještě „silnější“ poté, co v kvalifikačním zápase proti České republice v Praze znovu udeřil do fyzického oslabení teenagera.



Emma Radokano by se podle kapitánky GB Cupu Billie Jean King Anne Keuthavongové měla stát „silnější“

Kapitánka Královského poháru Velké Británie Anne Keuthavongová řekla, že Emma Radokano by měla být „posilnější“, poté, co fyzická slabost znovu srazila šampionku US Open do České republiky.

Devatenáctiletá hráčka debutovala v soutěži v pátek, když ve svém prvním profesionálním antukovém zápase porazila Terezu Martínkovou, ale v sobotu bojovala s puchýřem na pravé noze a prohrála 6-1 6-1 s francouzskou finalistkou Marketou. Vondrošová za pouhých 62 minut.

Raducanu si na konci prvního setu vzal lékařský oddechový čas, než během druhého setu zakolísal a plácal.

Nyní čelí závodu s časem, aby se dostala zpět do formy na turnaji WTA Tour příští týden ve Stuttgartu poté, co začala sezónu, aby dohnala koronavirus.

Radocano utrpěla puchýř na ruce na Australian Open, stáhla si ji během zápasu v Mexiku kvůli problémům se stehny a v Indian Wells ji zadržela ztuhlá záda.

„Chvíli trvá, než si hráč zvykne na život v kole a stane se silnějším, a rozhodně musí být silnější. Nemyslím si, že je to tajemství a ona na tom pracuje,“ řekl Keuthavong.

„Čím více se tam venku prezentuje, čím více se bude testovat proti těm nejlepším, tím více objeví způsob, který pro ni funguje.“

Navzdory puchýřům Keuthavong neuvažoval o odpočinku Radokanu a řekl: „Před zápasem jsme věděli, že má bolák, ale postupně se to během zápasu zhoršovalo.

„Nic nenasvědčovalo tomu, že by nám něco říkalo, že nemůže hrát nebo že není připravená jít ven a udělat to nejlepší.“

Vstup do remízy jako důležitý smolař byl pro Británii úspěchem sám o sobě, když dokázala přinutit rozhodující čtyřhru na gumu, ale Harriet Dart a Katie Swannová nedokázaly překonat rozrušení navzdory druhému nezdaru v boji a prohrály 6:1 7. -5 Vondroušové a Karolíně Muchové.

Do týdne listopadového finále tedy postupují právě Češi, kteří byli v poslední dekádě zdaleka nejúspěšnější zemí v soutěži, i když Británie by se k nim mohla připojit, pokud bude úspěšná nabídka tenisového svazu pořádat akci. .

Keothavong měl poté smíšené pocity a prohlásil: „Jsem opravdu hrdý na všechny hráče a týmové úsilí, které do tohoto víkendu vstoupilo. Skutečnost, že jsme se dostali až k rozhodujícímu gumovému zakončení, jen ukazuje, kolik statečnosti a odvahy měli hráči.“ dnes. Selhali jsme.“

Nezapomeňte nás sledovat na skysports.com/tennis, našem účtu na Twitteru Tweet vložit & Sky Sports – ať jste kdekoli! K dispozici ke stažení nyní na – iPhone a iPad A Android