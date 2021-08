Od battle royale po vyčerpání s bývalým manažerem Days Brianem Hicksem

Pozitivní efekt (Obrazový kredit: Budoucnost) Tento článek se poprvé objevil v PC Gamer Magazine Číslo 359 v červenci 2021 jako součást naší série „Positive Impact“, kde každý měsíc hovoříme s jiným vývojářem o inspiraci a neočekávaných souvislostech jejich práce.

Když Brian Hicks a Jordan Tayer vytvořili Survivor GameZ, stálý turnaj pro hráče DayZ, nedošlo k žádnému PUBG. Ale v roce 2012 byly Hunger Games celosvětovým filmovým fenoménem a Tayer nemohl přestat mluvit o svém potenciálu.

„Pořád ten bod prosazoval,“ vzpomíná Hicks. „Čím víc o tom mluvil, tím víc jsem si uvědomoval, že bude tlačit na to, aby se to stalo, ať už někdo má nebo nemá technické schopnosti to implementovat. Dostal mě do situace, kdy kdybych do toho nenaskočil, zjistil, jak Arma 2 sakra funguje, a zjistil, že bychom přistáli na obličeji a všichni v oboru by to viděli. “

V té době byl Hicks firemním chlápkem v Microsoft Studios, který projekt vedl ve dne a v noci vysílal DayZ. Ale najednou tvrdě pracuje na vybudování verze Chernarus pro 32 hráčů. „Neměl jsem čas si vše promyslet,“ říká. “Neměl jsem čas o sobě pochybovat. Měli jsme dva nebo tři týdny na to, abychom začali pracovat na našem prototypu, protože to je datum, kdy Jordan vložil všechny naše propagační materiály.”

Události stoupaly na popularitě a staly se dvouměsíčním diváckým sportem, který přilákal 263 000 diváků. Chvíli pracoval Hicks jako technologický vývojář, manažer relací a správce talentů a také šířil věci do světa jako de facto Dungeon Master. Napětí ho nemilovalo z toho, co dělá.

„Nenáviděl jsem Survivor GameZ,“ říká Hicks. “Nenáviděl jsem představu toho, co nyní známe jako Battle Royale, a nikdy jsem nebyl na žádné akci. Mnohokrát jsem si říkal:” Jestli to zítra zemře, budu rád. ” úspěch a úspěch mých kreativních výstupů byla dobrá věc. “ Hicks dodnes nemůže čelit hraní PUBG ani žádného z jeho vrstevníků v battle royale. Pro něj jsou spojeny se stresem a vyčerpáním. Naštěstí tato zkušenost neznečistila jeho lásku k hrám o přežití – a upoutala pozornost Deana Halla, který najal Hickse, aby pracoval na nezávislém DayZ.

čeští kamarádi

Práce v pobočkách Bohemia Interactive v České republice se ukázala být ekvivalentem herního vývoje herního stylu. Téměř půl desetiletí čichal Hicks k útesu Minsk a znovu jej vdechl jako DayZ.

„Je to hmatatelné,“ říká. “Jedna z nakládacích obrazovek byla po léta rozmazaným záběrem stromů s zombie v dálce. To byl skutečný obrázek. Jeli jsme severně od Prahy, poblíž polských hranic, k těmto červeným skalním věžím. Tato oblast je nyní v DayZ . ”

Hráči poznají vojenskou základnu Tisy, která se ve skutečnosti nachází tři a půl kilometru od silnice od studia Mnisek. „Je to opuštěné sovětské raketové zařízení země-vzduch,“ říká Hicks. “Včasné varování, když je Československo za železnou oponou. Mám gigabajty záběrů.”

Mezitím auta DayZ pocházela z fotografií pořízených starých škodovek na fotoaparátu Hicks Canon 5D Mark II, kolem vesnice Lipova-která byla v Chernarosu téměř znovu vytvořena jako jeden na jednoho jako Stari Sobor, největší centrální město na mapě. “DayZ byl rozhodně více referenčním projektem než cokoli jiného,” říká Hicks. „Nikdy jsme neměli žádný umělecký koncept.“

Projekt byl křivkou učení pro Bohemia Interactive, která se po letech ve střílení simulačních her jako Arma ocitla v srdci nového žánru. V tomto smyslu se studio stalo, „někdy neochotně“, studentem Hickse a Halla – dvojice, která svého zaměstnavatele učí způsoby hry o přežití. Přestože oba muži od té doby pokročili, stále můžete sledovat jejich lekce v Bohemia Vigor, střelecké hře na budování úkrytů zasazené do poválečného Norska.

Hicks obnovil svou roli učitele při práci pro InXile, vývojáře RPG za Wasteland, ve zrušené hře o přežití virtuální reality. V Brianu Fargovi našel ochotného žáka. „Bylo hodně dávání a braní,“ říká Hicks.

Dnes však Hicks pracuje v Hall’s RocketWerkz na nadcházející hře o přežití Icarus. „Cítil jsem se dobře,“ říká. “Během své kariéry jsem vždy pracoval v sandboxech a virtuálních světech. To je moje věc. To je to, co mě drží v noci vzhůru.”