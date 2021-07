Zapomněli jsme za dvě generace? | Zprávy, sport, pracovní místa

Byli jsme přistěhovalci. Vysoká naděje a silná očekávání.

Na zábradlí a pluh čeká pustá louka.

Takže jsme přišli. Všichni přistěhovalci.

První z nás byli Yankeeové, Skoti a Irové.

Poté se přidali Němci a Skandinávci. A byli tu černomořští Němci, Hutterité, Němci z Volhy, Haličané, Němci, Němci, Maďaři, Mennonité a Němci.

680000 německy

Zatímco němečtí přistěhovalci se rozšířili po celém státě, sbory lze nalézt v krajích Severní a Jižní Dakoty – Kidder, Sheridan, Emmons, Logan, Mackintosh, Lamore, Dickey, Richland a další. S přibližně 6 800 000 od roku 1841 tvořili největší počet přistěhovalců.

Ze Skandinávců přišli Norové, Švédi, Dáni, Finové a Islanďané. Mezi slovanskými přistěhovalci byli Ukrajinci, Poláci, Češi (Češi, Moravané a Slováci) a Bulhaři.

mix koření

Byl menší počet než Italové, Arméni, Řekové, Libanonci, Holanďané, Francouzi, Židé, Japonci, Číňané, Španělé a Mexičané.

Toto byl kelímek Severní Dakoty, dokumentovaný šesti významnými učenci na 450 stranách Plains People, The Ethnic History of North Dakota To bylo vydáno v roce 1988 Institutem regionálních studií ND při NDSU.

(Mezi etnické vědce patří otec William Sherman, sociolog NDSU, historici UNU Playford Thorson, Robert B. Wilkins, historik Bismarck State College Warren Henk, politolog UNU Theodor Bedelsky a antropolog University of North Carolina Timothy Klopperdans.)

Migranti se sny

Každá rodina přistěhovalců přišla se snem, pro který byla ochotna pracovat od úsvitu do soumraku, snášet kruté zimy a snášet samotu pusté země. Ano, naše rodiny přistěhovalců se usadily v zemi a zahájily stav. Vděčnost za levnou půdu a příležitost začít znovu vzešla z mnoha etnických přistěhovalců, kteří vzkvétali v Severní Dakotě.

Začínali jsme v chatrčích před dvěma nebo třemi generacemi a my přistěhovalci jsme položili základ prosperity 21. století. Mnozí z nás jsou více než polovinou věku národa v roce 1889. Prarodiče mohou stále vyprávět příběhy o svých osobních zkušenostech a těžkostech, s nimiž se setkali v procesu usazování.

Vděčnost zchladla

Přestože je tato generace stále blízko založení, vděčnost našich osadnických přistěhovalců opadla a naše sympatie k nově příchozím se ochladily. Za dvě generace jsme zapomněli na svobodnou zemi a přátelského ducha, který nás přivítal.

V Severní Dakotě máme nepříjemný spodní odpor proti druhu přistěhovalců, kteří chtějí šanci na nový začátek – stejný druh příležitostí, jaké nám zpočátku nabízí bezplatná nebo levná země. A noví přistěhovalci nežádají o bezplatnou půdu – jsou ochotni tvrdě pracovat a přispívat k prosperitě země.

Učení angličtiny

Když děti přistěhovalce přišly do veřejných škol, mnoho z nich neumělo mluvit nebo nerozumět anglicky, a proto školní rady potřebovaly dvojjazyčné učitele, kteří by mohli překlenout jazykovou propast.

V ulicích Písku byla čeština běžným jazykem. V Teju byla Norka. Ve Wisheku byla Němka. Dnes děláme federální případ pro přistěhovalce, kteří přinášejí a používají své vlastní jazyky, aby mohli přejít na angličtinu.

Vděční prarodiče

Kdyby se dnešní optimističtí přistěhovalci objevili v našich pohraničních dnech, naši vděční předkové by je přivítali s otevřenou náručí. Ve skutečnosti měla Severní Dakota imigrační úřad, který pozýval a přivítal přistěhovalce po dobu 13 let v letech 1919-1933.

Když se ohlédneme zpět, dovednosti a tvrdá práce imigrantů z Severní Dakoty udělaly „Země příležitosti“ Zname to.

Stále můžeme těžit z více dovedností a více tvrdé práce. Nebo jsme se po dvou generacích stali generací sobeckých viníků?

Lloyd Amdahl je bývalý náměstek hejtmana Severní Dakoty a bývalý profesor politologie na University of North Dakota, Grand Forks.